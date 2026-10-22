Un sibian de 48 de ani a lovit cu mașina un autoturism parcat pe strada Rusciorului din Sibiu, miercuri seara. Aparatul etilotest a arătat 0,53 mg/l alcool în aerul expirat, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.
Accidentul s-a produs miercuri, 21 octombrie, în jurul orei 18:30, și s-a soldat doar cu pagube materiale. Potrivit Poliției Sibiu, șoferul, un localnic, a pierdut controlul autoturismului și a lovit o mașină oprită pe marginea drumului.
La fața locului au intervenit polițiștii Biroului Rutier Sibiu. Rezultatul de 0,53 mg/l trece de pragul de 0,40 mg/l în aerul expirat, peste care conducerea sub influența alcoolului se cercetează penal.
Bărbatul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, din care se stabilește alcoolemia.
Comentarii
Ultima oră
- Accident pe strada Rusciorului din Sibiu: a lovit o mașină parcată și s-a ales cu dosar penal acum 9 secunde
- Sfântul Moise Măcinic, preotul din Sibiel închis la Kufstein pentru credința ortodoxă, cinstit în satul natal / foto acum 1 minut
- Un tânăr din Alțâna a lovit o mașină parcată și un gard. A fost reținut pentru 24 de ore acum 3 minute
- Bărbatul rănit în accidentul de marți de pe A1, la ieșirea spre Cisnădie: este în stare gravă la ATI acum 17 minute
- Drumul spre Păltiniș, închis sâmbătă pentru Marele Premiu al Sibiului. Variante de ocolire acum 36 de minute