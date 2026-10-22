Un sibian de 48 de ani a lovit cu mașina un autoturism parcat pe strada Rusciorului din Sibiu, miercuri seara. Aparatul etilotest a arătat 0,53 mg/l alcool în aerul expirat, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru conducere sub influența alcoolului.

Accidentul s-a produs miercuri, 21 octombrie, în jurul orei 18:30, și s-a soldat doar cu pagube materiale. Potrivit Poliției Sibiu, șoferul, un localnic, a pierdut controlul autoturismului și a lovit o mașină oprită pe marginea drumului.

La fața locului au intervenit polițiștii Biroului Rutier Sibiu. Rezultatul de 0,53 mg/l trece de pragul de 0,40 mg/l în aerul expirat, peste care conducerea sub influența alcoolului se cercetează penal.

Bărbatul a fost dus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, din care se stabilește alcoolemia.

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