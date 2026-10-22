După cinci victorii consecutive în Liga 3, ACS Mediaș 2022 joacă vineri, e la ora 15.00, pe ”8 Mai” cu Sepsi II Sf. Gheorghe. După ploile de joi, gazonul de pe ”8 Mai”va fi vineri principalul inamic pentru echipa lui Cosmin Vâtcă.

După ce etapa trecută jucat pe gazonul impecabil de pe ”Municipal”, ACS Mediaș 2022 revine vineri pe ”8 Mai”, unde ploaia de joi va îngreuna mult terenul. Astfel, gazonul precar de acasă devine în mod evident unul dintre ”inamicii” echipei de pe malul Târnavei Mari.

”Ne așteaptă un meci de luptă, având în vedere vremea de afară. Terenul nostru va fi tot mai greu în această perioadă, va trebui să ne adaptăm, și adversarii joacă pe aceeași suprafață. Cu cât terenul va fi mai greu, spiritul de luptă va trebui să fie mult mai mare. Ați văzut și campionatul trecut, pe la Petroșani, Lupeni, ne așteaptă terenuri grele și în această serie, cu excepția Sibiului din etapa trecută, nu mai sunt terenuri așa bune în Liga 3. În rest, e un fotbal de luptă, trebuie să fim pregătiți din toate punctele de vedere” a spus Cosmin Vâtcă, fostul portar al Gazului Metan.

Echipa medieșeană e pe val după cinci victorii consecutive, care au urcat-o pe locul 2 în serie, la doar trei lungimi de liderul Corona Brașov.

Atacantul Cristi Pajco speră ca echipa sa să continue vineri pe ”8 Mai” șirul victoriilor din ultimele etape. ”O să fie un teren greu, vremea e capricioasă, o să plouă și vineri, dar sperăm să luăm cele trei puncte. Avem nevoie de atitudine, trebuie să fim agresivi la minge, și să câștigăm mingea a doua, va fi și un meci de luptă, sigur va fi un gazon rău. Ne pregătim și noi pentru Liga 2, încercăm să fim sus, avem un obiectiv care trebuie îndeplinit” a anunțat atacantul medieșenilor.

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