Acuzații grave la un cămin pentru vârstnici din Șelimbăr: „Tata era neschimbat și a ajuns la spital cu o infecție”. Conducerea azilului vine cu explicații / foto

O familie din Sibiu acuză un cămin pentru vârstnici din Șelimbăr de neglijență în îngrijirea unui bărbat de 63 de ani, care a murit după ce a ajuns la spital cu insuficiență respiratorie acută și o infecție pulmonară. Fiica acestuia susține că tatăl său era găsit frecvent neschimbat și nespălat, în timp ce conducerea centrului respinge acuzațiile și afirmă că bărbatul a beneficiat de îngrijire și tratament medical. Fiica a sesizat Direcția de Sănătate Publică (DSP).

O familie din Sibiu acuză conducerea căminului pentru vârstnici din Șelimbăr de neglijență în îngrijirea unui bărbat de 63 de ani, care și-a petrecut ultimele luni de viață în acest centru. Fiica acestuia susține că tatăl său, diagnosticat cu demență și aproape imobilizat, era găsit frecvent neschimbat și că starea lui de sănătate s-a degradat până când a ajuns la spital cu insuficiență respiratorie acută și o infecție pulmonară.

Reprezentanții căminului resping acuzațiile și susțin că bărbatul a beneficiat de îngrijire și tratament medical, iar familia nu ar fi semnalat anterior nemulțumiri de acest fel. Fiica bărbatului a făcut o sesizare la Direcția de Sănătate Publică (DSP).

„Îl găseam cu pampersul plin și nespălat”

Povestea a fost relatată de Roxana Auner, fiica bărbatului în vârstă de 63 de ani, care a fost internat la Căminul de vârstnici Senioren Haus Bethel din Șelimbăr. Femeia spune că a decis să facă publică experiența familiei pentru ca alte persoane să fie mai atente atunci când aleg un centru de îngrijire pentru părinții lor.

Potrivit acesteia, tatăl său avea demență de aproximativ zece ani și suferea și de alte probleme de sănătate. După moartea mamei sale, în luna iunie, familia nu a mai găsit o soluție pentru a-l îngriji acasă, iar bărbatul a ajuns la căminul din Șelimbăr în luna februarie.

„Ultimele luni de viață le-a petrecut în azilul din Șelimbăr și sunt profund dezamăgită de ceea ce am găsit acolo, de cât de neajutorați sunt bătrânii în general. Pe lângă faptul că suma era destul de considerabilă, nu a fost îngrijit deloc, din lipsă de personal, spun ei. Tata era mereu neschimbat, el fiind cu demență și aproape imobilizat. Mereu era găsit de către noi nespălat și cu pampersul plin”, a relatat femeia.

Familia ar fi plătit aproximativ 6.200 de lei pe lună pentru îngrijirea bărbatului și ar fi fost nevoită să aducă în mod regulat scutece și șervețele umede.

Fiica acestuia afirmă că, în ciuda costurilor, îngrijirea de care ar fi avut nevoie tatăl său nu a fost asigurată în mod corespunzător. Ea spune că a observat și o degradare fizică accentuată: bărbatul ar fi ajuns la cămin în februarie cu câteva kilograme în plus față de greutatea pe care o avea în septembrie, când, potrivit relatării sale, ajunsese „piele și os”.

Familia susține că bărbatul avea o infecție severă

Cel mai grav episod relatat de femeie ar fi fost descoperirea unei infecții în zona genitală a tatălui său. Potrivit acesteia, sora sa l-ar fi schimbat pe bărbat și ar fi observat semnele unei infecții, atrăgând atenția personalului asupra situației. Familia susține că angajata căreia i-a semnalat problema i-ar fi răspuns că nu era momentul schimbării și că nu îl putea contacta atunci pe medic.

Roxana Auner afirmă că sora sa a insistat ca medicul să fie informat și că familia considera necesară administrarea unui antibiotic. „Picura infecție din penisul lui, era suprainfectat”, a relatat femeia, care consideră că problema nu a fost tratată la timp.

Fiica bărbatului susține că tatăl său a ajuns ulterior la Urgențe cu insuficiență respiratorie acută și a fost intubat timp de aproximativ o săptămână. Potrivit relatării sale, medicul căminului ar fi considerat inițial că îl poate trata în centru, fără să fie necesar transferul la spital.

Femeia afirmă, de asemenea, că tatăl său avea un nivel extrem de scăzut al potasiului la internarea în spital și că a murit în urma unei infecții pulmonare pe care familia consideră că nu a primit-o tratamentul necesar.

Întrebări privind tratamentul și facturile la medicamente

Familia ridică semne de întrebare și cu privire la medicamentele administrate în cămin. Fiica bărbatului spune că a primit facturi pentru medicamente în valoare de aproximativ 1.500 de lei și că, la un moment dat, familia a fost contactată în legătură cu două facturi pentru Aspacardin, emise la un interval de cinci zile.

„Unde s-au dus medicamentele? Cât Aspacardin a primit în cinci zile?”, se întreabă femeia, care cere explicații privind tratamentul și modul în care au fost gestionate problemele de sănătate ale tatălui său.

Aceste afirmații reprezintă acuzațiile familiei și necesită verificarea documentelor medicale, a prescripțiilor și a facturilor.

Roxana Auner mai spune că, după ce familia a semnalat problemele legate de îngrijire, ar fi fost amenințată cu întocmirea unui referat și cu posibilitatea ca tatăl său să fie dat afară din centru.

Femeia susține că tatăl său, din cauza demenței, nu putea comunica întotdeauna ce îl doare sau dacă nu primește îngrijirea de care are nevoie. „Mi-am pierdut mama în iunie și în septembrie l-am pierdut pe tata. Pe tata nu îl mai pot aduce înapoi, dar măcar să știe și alții și poate se gândesc de două ori când își duc părinții unde cred că sunt în siguranță”, a transmis aceasta.

Reprezentanții căminului resping acuzațiile

Reprezentanții Căminului de Vârstnici „Casa Speranței” resping acuzațiile și susțin că nu s-au confruntat anterior cu reclamații similare. „Aud o reclamație pentru prima dată din 2011. Noi avem numai referințe bune și foarte bune”, a declarat administratorul căminului.

Acesta susține că bărbatul a fost îngrijit. „Domnul a fost trimis la spital de câteva ori cu câteva infecții. El a venit cu probleme grave înainte de a fi internat la noi. Acuzațiile familiilor sunt nemulțumiri. Corect ar fi să ni le transmită nouă. Eu pot demonstra că a fost îngrijit, că a primit tratament la momentul potrivit, că au fost făcute analize și că am gestionat lucrurile”, a afirmat administratorul.

Referitor la acuzațiile privind igiena, acesta a declarat că pacienții sunt schimbați de mai multe ori pe zi și că persoanele cu probleme precum diareea beneficiază de îngrijire suplimentară. „Exclus. Pacienții se schimbă de patru ori pe zi, chiar dacă au avut sau nu scaun. Dacă au alte probleme, trebuie schimbați în funcție de acestea. Pentru domnul acesta a fost vorba despre diaree. Fetele l-au schimbat și nu l-au lăsat neschimbat. Asta se întâmplă în cazul oricărui pacient care are astfel de situații”, a declarat reprezentantul căminului.

Acesta a mai susținut că a păstrat legătura cu fiica bărbatului și că nu i-ar fi fost comunicate anterior nemulțumiri de natura celor prezentate acum.

Fiica bărbatului a făcut sesizare la DSP

În urma celor întâmplate, fiica bărbatului a făcut o sesizare la Direcția de Sănătate Publică. Rămâne de clarificat dacă instituția a început verificările, ce aspecte vor fi controlate și dacă vor fi constatate eventuale nereguli.

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