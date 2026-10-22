Administratorul public al județului Sibiu, Adrian Bibu, spune că a renunțat la mașină atunci când merge la București și că folosește trenul. Drumul durează aproximativ șase ore la dus și cinci ore și jumătate la întoarcere, a scris el pe pagina sa de Facebook.

Bibu povestește că, zilele acestea, un prieten venit de la București la Sibiu i-a spus că petrecuse „nu mai puțin de 7 ore în trafic, pe Valea Oltului”.

„Spre surprinderea poate a multora, experiența este una plăcută. Trenurile cu care am călătorit sunt curate, confortabile și, cel mai important pentru mine, îmi permit să folosesc timpul eficient. Pot să lucrez, să citesc și să răspund la mesaje”, a scris Bibu.

„Mi-aș dori ca drumul să dureze mult mai puțin”

Administratorul județului recunoaște că trenul e încă lent pe această rută. „Sigur, mi-aș dori ca drumul dintre Sibiu și București să dureze mult mai puțin. Dar, până atunci, cred că merită să ne schimbăm puțin obiceiurile și să luăm în calcul și această variantă”, a transmis el.

„Eu am descoperit că, uneori, trenul nu înseamnă timp pierdut, ci timp câștigat”, și-a încheiat Bibu postarea, însoțită de fotografii făcute în vagonul unui tren CFR Călători.

Până la finalizarea autostrăzii Sibiu–Pitești, drumul spre București trece în continuare pe Valea Oltului cu cozile la semafoare din cauza lucrărilor. Constructorii pregătesc însă deschiderea unui nou tronson, iar tunelul Momaia intră în simulări de incendiu și trafic.

Adrian Bibu este administrator public al județului Sibiu. În august, a renunțat la mandatul de consilier local, pentru a evita orice suspiciune de incompatibilitate.

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