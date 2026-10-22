Aeroportul din Brașov a depășit Sibiul la numărul de pasageri în doar trei ani. Anunțul Președintelui CJ Adrian Veștea

Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav a avut 192.058 de pasageri în trimestrul al treilea din 2026 și a urcat pe locul 8 în țară, înaintea aeroporturilor din Sibiu, Târgu Mureș, Bacău și Oradea, a anunțat miercuri președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, pe pagina sa de Facebook. Aeroportul Sibiu nu a publicat încă cifrele pentru iulie–septembrie.

Adrian Veștea, președintele CJ Brașov. Foto: gov.ro

„Am devansat aeroporturi cu tradiţie, precum Sibiu, Târgu Mureş, Bacău, Oradea şi am devenit poarta aeriană numărul 1 a Regiunii Centru”, a scris Veștea. Potrivit lui, Brașovul s-a menținut pe locul 8 în fiecare dintre cele trei luni: iulie, august și septembrie. „Suntem încă la începutul unui drum lung, dar cifrele ne demonstrează că Brașovul are aripi puternice”, a adăugat președintele CJ Brașov.

În primele nouă luni ale anului, prin aeroportul din Brașov au trecut 464.248 de pasageri, de două ori mai mulți decât în aceeași perioadă din 2025, potrivit BizBrașov.

Ce înseamnă pentru Sibiu

Dacă clasamentul anunțat de Veștea se confirmă, prin Aeroportul Sibiu au trecut în trimestrul al treilea mai puțin de 192.058 de pasageri. În aceeași perioadă a anului trecut, Sibiul avusese 254.091 de pasageri și era pe locul 5 în țară, iar Brașovul doar 102.631, pe locul 11, potrivit Asociației Aeroporturilor din România (AAR).

Cum s-a micșorat diferența în trei ani

Grafic: Ora de Sibiu, pe baza datelor Asociației Aeroporturilor din România

Când s-a deschis aeroportul din Brașov, în iunie 2023, Sibiul avea un avans mare. În a doua jumătate a lui 2023, prin Sibiu au trecut 290.658 de pasageri, iar prin Brașov 79.011, de aproape patru ori mai puțini.

Brașovul a crescut însă de la un semestru la altul. În a doua jumătate a lui 2025 ajunsese la aproape jumătate din traficul Sibiului, iar în primele cinci luni din 2026 diferența s-a redus la aproximativ 45.000 de pasageri. În mai, ultima lună pentru care AAR a publicat date, Sibiul a avut 56.239 de pasageri, iar Brașovul 49.276.

Pasagerii pe semestre, potrivit AAR:

a doua jumătate a lui 2023: Sibiu 290.658, Brașov 79.011 (de la deschidere, 15 iunie)

Sibiu 290.658, Brașov 79.011 (de la deschidere, 15 iunie) prima jumătate a lui 2024: Sibiu 256.650, Brașov 67.806

Sibiu 256.650, Brașov 67.806 a doua jumătate a lui 2024: Sibiu 317.271, Brașov 160.094

Sibiu 317.271, Brașov 160.094 prima jumătate a lui 2025: Sibiu 260.234, Brașov 128.353

Sibiu 260.234, Brașov 128.353 a doua jumătate a lui 2025: Sibiu 434.571, Brașov 209.000

Sibiu 434.571, Brașov 209.000 ianuarie–mai 2026: Sibiu 257.806, Brașov 213.058

Cifrele pentru a doua jumătate a fiecărui an sunt calculate scăzând primul semestru din totalul anual publicat de AAR.

Sibiul se aștepta la un an mai slab

Aeroportul Sibiu estima încă din primăvară o scădere a traficului în 2026: 318.702 pasageri îmbarcați, față de 351.683 în 2025. Motivele invocate în nota de fundamentare a bugetului sunt rutele la care a renunțat Wizz Air și zborurile Lufthansa spre München, anulate. Am scris despre estimarea aeroportului în luna mai.

În 2025, prin Aeroportul Sibiu au trecut în total 694.805 pasageri, potrivit statisticilor aeroportului.

Unde poți zbura din Sibiu și unde din Brașov

Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav. Foto: Adrian Veștea / Facebook

Din Sibiu, Wizz Air zboară în 2026 spre Dortmund, Karlsruhe Baden-Baden, Londra Luton, Madrid, Memmingen, Nürnberg și Roma, iar Austrian Airlines spre Viena, potrivit site-ului aeroportului. Vara, din Sibiu au plecat și curse charter spre Antalya, Creta, Hurghada, Larnaca, Monastir și Palma de Mallorca. Săptămâna aceasta, pe tabela aeroportului apare și o cursă HiSky spre Hurghada.

Din Brașov, Wizz Air are în rețeaua de iarnă anunțată de aeroport 15 destinații: Barcelona, Budapesta, Chișinău, Dortmund, Karlsruhe Baden-Baden, Katowice, Londra Luton, Madrid, Memmingen, Milano, Napoli, Nürnberg, Roma, Valencia și Varșovia. Unele curse încep abia în noiembrie sau decembrie, potrivit anunțurilor aeroportului. Pe tabela aeroportului apar acum și curse spre Hurghada și Monastir.

Toate cele șapte destinații Wizz Air de la Sibiu se regăsesc și în oferta Brașovului: Dortmund, Karlsruhe Baden-Baden, Londra, Madrid, Memmingen, Nürnberg și Roma. Brașovul are în plus Barcelona, Budapesta, Chișinău, Katowice, Milano, Napoli, Valencia și Varșovia. Sibiul are în schimb zborurile Austrian Airlines spre Viena, singura legătură cu o companie aeriană tradițională dintre cele două aeroporturi.

Listele sunt cele publicate de cele două aeroporturi pe site-urile lor. Programul de iarnă poate aduce schimbări.

Ce s-a întâmplat cu Fly Lili

Brașovul a avut și o companie aeriană care a încercat să-și facă bază acolo: Fly Lili, a omului de afaceri sibian Jürgen Faff. Compania a operat în 2024 mai multe rute internaționale de la Brașov, dar a renunțat la cursele regulate la începutul lui 2025, după pierderi mari. Faff ne-a spus că Fly Lili pierdea 1,5 milioane de euro pe lună la Brașov.

În prezent, Fly Lili nu mai are curse regulate din România. Cele patru avioane ale companiei zboară la Tel Aviv, pentru alte companii aeriene. Faff spune însă că se gândește la zboruri de la Sibiu, inclusiv spre București. Deocamdată nu există un calendar și nicio rută anunțată.

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