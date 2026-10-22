Gazdele de pe Airbnb nu le mai pot cere turiștilor să strângă lenjeria, să spele vasele sau să ducă gunoiul înainte de plecare, potrivit noii politici a platformei privind regulile casei, în vigoare de la 20 noiembrie 2026.

Compania a anunțat schimbarea pe 20 octombrie, pe pagina dedicată gazdelor. Potrivit Mediafax, noile reguli se aplică rezervărilor făcute începând cu această dată.

Ce pot cere gazdele și ce nu

Potrivit noii politici, toate cererile gazdelor trebuie să fie rezonabile. Turiștii pot fi rugați în continuare să:

pună vasele folosite în chiuvetă;

adune prosoapele folosite;

sorteze gunoiul și reciclabilele în coșurile din locuință;

oprească aerul condiționat când pleacă.

Nu mai sunt permise, în schimb, cererile de a spăla și a pune la loc vasele, de a scoate lenjeria de pe pat sau de a porni mașina de spălat, de a duce gunoiul în afara locuinței ori de a nu folosi o dotare din anunț, cum ar fi aerul condiționat. Compania spune că aceste sarcini țin de personalul de curățenie și că majoritatea oaspeților vor să evite treburile neașteptate la final de sejur.

Excepțiile țin de situații locale. Airbnb dă ca exemplu limitarea timpului la duș acolo unde autoritățile au impus restricții la apă din cauza secetei.

Șapte reguli standard și alertă pe anunț

Regulile casei se reduc la șapte categorii standard, pe care gazdele le setează în anunț: numărul maxim de oaspeți peste noapte, orele de liniște, evenimentele, animalele de companie, fumatul (inclusiv țigările electronice), fotografiile și filmările comerciale și obligația de a încuia la plecare. Gazdele nu ar trebui să mai scrie reguli suplimentare în alte părți ale anunțului.

Contractele separate sunt permise doar în cazuri limitate, de exemplu când le cere legea, regulamentul asociației de proprietari sau la închirierile pe o lună.

Cererile care nu respectă politica vor fi semnalate în editorul anunțului, iar gazda primește un e-mail cu indicații și poate contesta decizia. Dacă problema rămâne nerezolvată, turiștii pot vedea pe anunț o alertă care arată că locuința vine cu cereri de curățenie.

Ce se întâmplă cu taxa de curățenie

Pagina în care Airbnb anunță schimbarea nu vorbește despre taxa de curățenie. Regulile platformei pentru oaspeți prevăd însă că această taxă acoperă curățenia obișnuită dintre două sejururi, cum ar fi spălatul lenjeriei și aspiratul, iar gazdele nu pot cere bani în plus pentru că turistul nu a făcut anumite treburi la plecare. Gazdele pot nota în schimb curățenia în recenzie, iar oaspeții rămân obligați să plătească despăgubiri rezonabile pentru stricăciuni, obiecte lipsă sau curățenie neprevăzută.

Ce înseamnă pentru gazdele și turiștii din Sibiu

Schimbarea îi privește direct pe proprietarii care închiriază apartamente turistice prin Airbnb în Sibiu, mai ales în centrul istoric. Cei care au în anunț liste de sarcini pentru check-out au timp până pe 20 noiembrie să le adapteze. Regulile impuse de asociația de proprietari a blocului pot fi trecute în continuare într-un contract separat.

Pentru turiști, regulile urmează să fie afișate mai clar în anunț, astfel încât să știe dinainte ce li se cere la plecare.

Închirierile pe termen scurt sunt deja în atenția autorităților. Proiectul strategiei turistice a Sibiului, pus în consultare de Primărie în iunie, propune reguli pentru închirierile în regim hotelier, iar ANAF le-a amintit proprietarilor, în iulie, ce obligații fiscale au și ce amenzi riscă.

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