Antonia și Marian nu mai dorm în colibă: copiii din Brădeni stau acum într-o rulotă încălzită, iar până la Crăciun ar putea avea casă / video foto

Povestea Antoniei și a lui Marian, cei doi frați din Brădeni care au trăit într-un cort improvizat, a făcut înconjurul țării și a emoționat oameni care nici măcar nu îi cunosc. Totul a pornit de la apelul lansat pe Facebook de învățătoarea lor, care a cerut ajutor pentru familie. Români din diferite colțuri ale țării au donat fiecare cât a putut, iar împreună au strâns aproape 12.000 de euro.

Acum, copiii dorm la căldură, într-o rulotă, iar până la Crăciun ar putea avea o casă adevărată. Asociația EFA a promis că le va construi o locuință până pe 15 decembrie, iar Primăria Brădeni a identificat terenul pe care urmează să îl doneze pentru acest proiect.

Pentru Antonia și Marian, lucruri pe care alți copii le consideră firești au fost, până de curând, greu de avut. O cameră încălzită, un pat ferit de frig și un acoperiș sigur deasupra capului. Împreună cu părinții, cei doi frați au locuit într-un cort improvizat, în condiții care au impresionat profund oamenii care le-au aflat povestea.

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▶ Vezi pagina acestui video: Antonia și Marian nu mai dorm în colibă: copiii din Brădeni stau acum într-o rulotă încălzită, iar până la Crăciun ar putea avea casă — VIDEO

Apelul lansat pe Facebook de învățătoarea lor, Adina Șchiopotă, a fost începutul unei mobilizări impresionante. Profesoara a cerut sprijin pentru copiii pe care îi vede zi de zi la școală, iar mesajul ei a fost distribuit și a ajuns la oameni din întreaga țară.

Au început să apară donații și oferte de ajutor. Unii au trimis bani, alții au oferit lucruri de care familia avea nevoie, iar mai multe persoane s-au implicat pentru a găsi o soluție de locuit. Fiecare a contribuit după posibilități, iar gesturile lor au adunat aproape 12.000 de euro pentru viitoarea casă a copiilor.

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Din cortul improvizat, într-o rulotă încălzită

Primul pas spre o viață mai bună a fost făcut cu ajutorul unei familii care a oferit micutilor o rulotă. Aceasta este racordată la electricitate și încălzită cu un calorifer electric, astfel că Antonia, Marian și părinții lor nu mai sunt nevoiți să doarmă în frig.

Rulota este însă doar o soluție temporară. Asociația EFA și-a asumat să construiască pentru familie o locuință de tip container, realizată din panouri sandwich, complet mobilată și utilată.

Termenul anunțat pentru finalizarea casei este 15 decembrie 2026. Dacă lucrările vor decurge conform planului, Antonia și Marian ar putea petrece Crăciunul într-o locuință nouă, cu toate cele necesare.

Primarul din Brădeni: „Ne bucurăm că acești copii nu mai dorm în frig”

Primăria Brădeni se va implica în proiect prin donarea unui teren pe care urmează să fie amplasată casa. Primarul Liviu Modoi a confirmat că terenul a fost deja identificat, iar donația către asociație urmează să fie făcută în zilele următoare.

„Am identificat un teren pe care o să îl donăm în aceste zile asociației care se ocupă de această familie. O să sprijinim și noi cu ce putem și ne bucurăm că acești copii nu mai dorm în frig. Am văzut și noi că micuții sunt îngrijiți și nu lipsesc deloc de la școală”, a declarat Liviu Modoi, primarul comunei Brădeni.

Edilul le-a mulțumit tuturor celor care au contribuit la ajutorarea familiei, dar și învățătoarei Adina Șchiopotă, implicată și în sprijinirea altor persoane vulnerabile din comună.

„Mulțumim tuturor celor care s-au implicat și au donat, asociației, dar și învățătoarei, care ne ajută prin implicarea sa în multe cazuri de persoane vulnerabile din localitate, care au nevoie de ajutor”, a mai spus primarul.

„Mi-aș dori ca, de Crăciun, Antonia și Marian să se trezească într-o casă a lor”

Alexandru Șengenc, președintele Asociației EFA, spune că vizita la familia din Brădeni l-a marcat și că își dorește ca cei doi copii să aibă parte de sărbători într-o locuință sigură și călduroasă.

„Ne-am asumat să terminăm casa până pe 15 decembrie și facem tot ce ține de noi să ne respectăm promisiunea. Sunt foarte mulți oameni care ne-au sărit în ajutor și vreau să le mulțumesc fiecăruia. Am văzut cu ochii mei în ce condiții trăiau acești copii și sunt lucruri pe care nu le poți uita”, a declarat Alexandru Șengenc.

Președintele asociației speră ca ajutorul primit de familie să însemne începutul unei vieți mai bune pentru Antonia și Marian.

„Mi-aș dori ca, de Crăciun, Antonia și Marian să se trezească într-o casă a lor, să aibă căldură, haine curate, mâncare și să nu mai ducă grija zilei de mâine. Nu știu dacă putem schimba viețile tuturor copiilor care au nevoie de ajutor, dar pentru acești doi copii avem șansa să schimbăm ceva. Și asta încercăm să facem”, a adăugat acesta.

Oamenii pot dona în continuare pentru casa copiilor

Printre cei care au răspuns apelului de ajutor se numără și Apă Canal Sibiu, care a donat 15.000 de lei pentru construirea locuinței.

Mai mulți specialiști și voluntari și-au oferit sprijinul pentru realizarea fundației, amenajarea terenului și asigurarea alimentării cu energie electrică.

În proiect sunt implicați și învățătoarea Adina Șchiopotă, care ține legătura cu familia, și Daniel Natea, care contribuie la identificarea sponsorilor și a soluțiilor necesare pentru finalizarea construcției.

Asociația EFA promite că locuința va fi predată la cheie, complet mobilată și utilată. Familia ar urma să primească și haine noi, iar frigiderul să fie aprovizionat cu alimente.

Campania de strângere de fonduri continuă, iar cei care doresc să îi ajute pe Antonia și Marian pot face donații, indiferent de sumă. Asociația primește atât contribuții financiare, cât și materiale de construcții, servicii sau sprijin logistic.

Donațiile se pot face în contul:

Beneficiar: Asociația EFA

IBAN: RO38BTRLRONCRT0623578702

Mențiune: „Casa Antonia și Marian”

Reprezentanții asociației au anunțat că vor publica fotografii și actualizări despre evoluția lucrărilor și utilizarea donațiilor.

Alți 170 de copii din Brădeni vor primi daruri de sărbători

În urma vizitelor făcute în comună, Asociația EFA a decis să includă 170 de copii din Brădeni în campania „Împreună de Sărbători – Fii și tu Moș Crăciun pentru o zi”.

Evenimentul caritabil este programat pe 6 decembrie 2026, la Hotel Ramada din Sibiu, iar cadourile vor ajunge ulterior la copiii beneficiari.

Pentru Antonia și Marian, fiecare zi îi apropie de momentul în care ar putea avea, în sfârșit, o casă. Au lăsat în urmă cortul improvizat și au acum un loc încălzit în care să doarmă. Iar dacă promisiunea Asociației EFA va fi îndeplinită, în această iarnă cei doi frați ar putea petrece primul Crăciun într-o locuință pregătită special pentru familia lor.

O casă construită din panouri sandwich, dar făcută posibilă de oameni care, după ce le-au aflat povestea, au ales să nu rămână indiferenți.

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