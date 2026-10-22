“Antrenament” inedit pentru jucătorii de la Inter Sibiu: au participat la o acțiune de ecologizare / foto

Jucătorii de la Inter Sibiu au bifat joi un „antrenament suplimentar” în natură, participând la o acțiune de ecologizare.
Echipa pregătită de Mihai Ianc s-a ”antrenat” pentru deplasarea de vineri, de la Câmplung, la o acțiune de ecologizare, la Sibiu.
”Am lucrat în echipă, am acoperit bine terenul și n-am lăsat nimic în urmă: am curățat și am strâns tot ce am găsit — iar mâine, la Câmpulung Muscel, sperăm să strângem și cele trei puncte.
Dincolo de glumă, ne bucurăm că am putut da o mână de ajutor. Sibiul e al nostru, iar grija pentru el este muncă de echipă, de comunitate.
Sibiul are Inter!” este postarea dată publicității pe pagina oficială a clubului sibian.
Meciul Mucelul Aro Câmpulung – Inter Sibiu din etapa a 10-a a Ligii 3 este programat vineri, de la ora 15.00.
După 9 runde, sibienii sunt pe locul 5, cu 15 puncte, la patru puncte de zona de play-off. Muscelul este situat pe locul 7, cu 13 puncte și s-a dovedit un adversar incomod în serie.
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