Astra Film Festival a ajuns la a cincea zi, iar publicul din Sibiu a rămas prezent în sălile de cinema, deschis să asculte povești despre durere, vulnerabilitate și nevoia de înțelegere.

Potrivit Astra Film PR Comunicare, festivalul a continuat cu proiecții care au adus în prim-plan teme personale și sociale, dar și cu discuții directe între regizori și spectatori.

Filme despre traume personale și relații de familie, urmate de dialoguri cu regizorii

În Sala Thalia, filmul „Lebăda de aur” (Norvegia, Danemarca, Suedia, Olanda, 2026) a prezentat povestea regizoarei Anette Ostrø, care își explorează durerea provocată de pierderea fratelui său, răpit și ucis cu aproape treizeci de ani în urmă. Prin scrisori, poezii și arhiva familiei, Ostrø încearcă să-l redescopere pe fratele ei, dincolo de tragedie.

La sesiunea de întrebări și răspunsuri, regizoarea a vorbit despre procesul dificil de vindecare și despre moștenirea artistică lăsată de fratele ei: „Am făcut acest film pentru ceea ce scria el. Era un artist și mi-a lăsat această moștenire”, a spus Ostrø. Ea a adăugat: „Continui să cred în bine și în binele din oameni”.

Tot la Sala Thalia, filmul „Așa cum ești” (Frank de Rooij, Olanda, 2026) a adus în fața publicului relația complexă dintre Fimme și tatăl său, Bram, psihiatru olandez. Filmul folosește umorul pentru a aborda răni vechi și pentru a testa legătura dintre tată și fiu. La Q&A, unul dintre spectatori a întrebat ce lecție ar trebui să ajungă la public, iar răspunsul a venit din perspectiva de părinte: „E foarte important să nu pierdem conexiunea cu copiii noștri”.

La Astra Film Cinema, „Mărturisirile unui bărbat suedez” (Hampus Linder, Suedia, 2026) a explorat dilemele unui tată singur care participă la o tabără de masculinitate. Regizorul a povestit la sesiunea de Q&A că cel mai provocator moment a fost să asculte bărbați discutând despre femei, fără ca vreo femeie să fie prezentă. Hampus Linder a explicat: „Fac filme documentare de prin 2001 și ce am căutat mereu a fost să sparg bariere, dar să am și empatie și să știu totuși care e limita de a arăta lumii o poveste. E un film pentru fiul meu, în care dezvălui diferite părți ale mele. Așa am vrut să încep să-i ascult mai mult sentimentele, dar și să fiu mai prezent în viața lui”.

Problemele agricultorilor români, vrăjitoare la cinema și ateliere pentru liceeni

Dintr-un registru diferit, filmul „Varză, cartofi și alți demoni, După 10 ani” a readus în discuție dificultățile micilor agricultori români. Regizorul Șerban Georgescu a revenit după un deceniu în Lungulețu, unde, deși recoltele sunt bogate, nesiguranța economică persistă.

„Curajul se termină la marginea satului, în Lungulețu, și e nevoie să vină cineva din exterior, o persoană obiectivă, care să nu fie pusă la îndoială de ceilalți, ca să schimbe ceva”, a spus Georgescu după proiecție.

El a subliniat că filmul nu oferă soluții, ci doar documentează realitatea: „Acest film nu le va face dreptate, pentru că ei asta așteptau – că se va opri lumea-n loc pentru ei”.

Un moment inedit a fost prezența vrăjitoarelor la Sala Thalia, unde a fost proiectat filmul „Binecuvântat(ă)” al lui Voicu Mureșanu, despre prima școală de vrăjitoare din lume, fondată de Mihaela Minca. Publicul a descoperit ritualuri, farmece și o lume misterioasă, explorată în detaliu de regizor.

Liceenii au participat la un atelier despre dezinformare, susținut de Funky Citizens, organizație care promovează cetățenia activă. După vizionarea unui scurtmetraj, adolescenții au discutat despre cine profită de dezinformare și cum pot filtra informațiile din mediul online. Sfatul final pentru tineri a fost: „Aveți dreptul să puneți întrebări, multe întrebări. Mergeți la vot cu gândurile voastre, nu lăsați AI să gândească și să voteze pentru voi”.

Masterclass despre identitate și tehnici de documentare, plus programul următoarelor zile

Unul dintre cele mai dense momente ale zilei a fost masterclass-ul susținut de regizorul Liviu Tipuriță, intitulat „Identitatea ca întrebare dramatică centrală în realizarea filmului documentar”.

Studenți la film din șapte țări europene au discutat despre identitate, familiaritate, câștigarea încrederii și tehnici de interviu, inclusiv metoda „repeating words” folosită de Nick Broomfield. S-a vorbit și despre documentarea undercover, cu exemple din filmele realizate pentru Channel 4.

Festivalul continuă cu încă patru zile de proiecții și evenimente. În seara de joi, 22 octombrie 2026, are loc o întâlnire specială: „Muntele viu”, un dialog între specialiști și ciobani despre păstorit și transhumanță, având ca punct central filmul „Calea Laptelui”, în regia lui Dumitru Budrala.

Detalii despre program și bilete pot fi găsite pe site-ul festivalului.

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