Pe scurt: Un elev de 15 ani de la Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” din Pitești și-a rănit joi dimineață doi colegi cu o macetă, în toaleta școlii. Victimele sunt în afara oricărui pericol, iar poliția cercetează cazul.

Un elev de 15 ani de la Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” din Pitești și-a rănit joi dimineață, 22 octombrie, doi colegi de clasa a IX-a cu o macetă, în toaleta băieților, în pauza dintre primele două ore.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Argeș, atacul a avut loc în pauza de la 8:50 la 9:00. Agresorul este și el elev în clasa a IX-a. Șeful ISJ Argeș, Dumitru Tudosoiu, a spus că adolescentul a adus maceta de acasă, potrivit Edupedu. Poliția vorbește, deocamdată, despre un „obiect tăietor-înțepător”.

Cum s-a petrecut atacul

Doi elevi i-au anunțat pe profesori că în toaletă se află un coleg cu un obiect ascuțit, care îi amenință pe ceilalți. Relatările despre ce a urmat diferă.

Șeful ISJ Argeș spune că profesorul de serviciu, aflat pe hol, aproape de toaletă, a intrat și l-a imobilizat pe agresor. „Slavă Domnului că profesorul de serviciu era prezent”, a declarat Dumitru Tudosoiu.

Directoarea adjunctă a liceului, Andreea Grosaru, a declarat la Digi24, citată de Mediafax, că atunci când profesorii au ajuns la toaletă, agresorul plecase, iar victimele erau încă acolo.

Victimele, în afara oricărui pericol

Unul dintre elevi a fost tăiat la antebraț, iar celălalt a fost lovit tot la braț. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș, un echipaj SMURD i-a evaluat pe amândoi. Elevul cu rana la braț a fost dus la spital pentru investigații, iar cel cu zgârieturi la brațul stâng a refuzat transportul la spital.

Șeful ISJ Argeș a spus că cei doi au primit primul ajutor și sunt în afara oricărui pericol. Familiile lor au fost anunțate.

Dosar penal pentru lovire

Elevul suspectat de atac a fost dus la poliție pentru audieri, iar familia lui a fost anunțată. Purtătorul de cuvânt al IPJ Argeș, Bogdan Ghebaur, a declarat că polițiștii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și verifică dacă au existat semnale anterioare despre comportamentul elevului. Cazul este cercetat de polițiștii Secției 1 Pitești.

Motivul nu este încă clar. „Din cercetările inițiale constatăm că totul a pornit de la niște glume”, a spus directoarea adjunctă, care l-a descris pe elev drept un copil fără probleme de comportament până acum. Reprezentanții ISJ Argeș au vorbit, potrivit Știrile ProTV, despre o răzbunare. Ambele informații sunt preliminare.

Un singur psiholog la peste 1.000 de elevi

Colegiul are firmă de pază și aproximativ 1.000–1.100 de elevi, dar un singur psiholog școlar. Normele prevăd un psiholog la 500 de elevi, așa că ar trebui să fie doi, a recunoscut șeful ISJ Argeș. Tudosoiu a spus că este primul caz de acest fel din județ și l-a numit „un caz izolat”. Incidentul a fost raportat Ministerului Educației și Prefecturii Argeș.

Al doilea atac într-o școală în trei zile

Atacul vine la trei zile după cel de luni, 19 octombrie, de la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, unde un elev de clasa a VII-a a rănit cu un cuțit o profesoară de 28 de ani și un elev de 12 ani. După acel caz, noul ministru al Educației, Sorin Costreie, a spus că ia în calcul controale în ghiozdane și detectoare de metale în școli.

După atacul de la Pitești, deputata PNL de Sibiu Raluca Turcan a cerut deblocarea legilor pentru siguranța elevilor aflate în Parlament, între care monitorizarea audio-video în școli și consilierea psihologică pentru elevii cu risc.

La Sibiu, mai multe cazuri de violență între elevi au fost semnalate la începutul acestui an în școli din municipiu și din Moșna, readucând în discuție siguranța copiilor în școli.

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