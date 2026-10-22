Pe scurt: Pasajul Dumbrava din Sibiu va fi reabilitat complet, cu noi facilități pentru accesibilitate și spații modernizate. Pietonii trebuie să urmeze rute ocolitoare pe durata lucrărilor.

Primăria Sibiu a anunțat demararea lucrărilor de modernizare a pasajului pietonal Dumbrava, după semnarea contractului cu asocierea Sovim Global Construct SRL – Instal Implus SRL – Nedav Constar 2012 SRL. Investiția, în valoare de 3,33 milioane lei, este finanțată din bugetul local, potrivit Primăriei Sibiu.

Lucrările au început joi, 22 octombrie 2026, cu organizarea de șantier. Modernizarea vizează o suprafață de 880 de metri pătrați, incluzând zona circulabilă, spațiile tehnice și grupurile sanitare publice. Pereții pasajului vor fi refăcuți parțial cu sticlă profilată sablată și parțial cu panouri opace din ciment, iar placajul din travertin va fi păstrat și reabilitat. Pe acești pereți va fi amenajat și un spațiu de informare interactivă pentru pietoni.

Pardoseala din plăci de granit de la accesurile în pasaj va fi păstrată și curățată, iar zonele degradate vor fi replacate cu același tip de material. Grupurile sanitare vor fi reabilitate complet, cu recompartimentări interioare și echipamente noi.

Un accent important este pus pe accesibilitatea pentru persoanele cu mobilitate redusă. Scara principală dinspre Teatrul Național Radu Stanca va fi reconfigurată pentru a include o rampă de acces, iar dinspre Centrul Cultural Ion Besoiu va fi instalat un ascensor electric. Rețelele electrice, de iluminat, sanitare, termice și cele de ventilare din zona grupurilor sanitare vor fi modernizate, iar canalizarea menajeră și pluvială va fi refăcută. Două grupuri de pompare vor eficientiza evacuarea apei pluviale.

La exterior, spațiile adiacente accesurilor în pasaj vor fi reamenajate pentru un aspect mai plăcut și o funcționalitate mai bună. Vor fi instalate jardiniere noi și mobilier urban integrat în noul design.

Circulația pietonală este restricționată, iar pasajul va fi închis complet în etapa a doua

Durata lucrărilor este estimată la șase luni, fără a include perioada rece în care șantierul va fi suspendat. Începând din 22 octombrie 2026, aleea dintre Magazinul Dumbrava și Teatrul Radu Stanca a fost închisă circulației pietonale, fiind folosită pentru organizarea de șantier și accesul utilajelor. Pietonii sunt îndrumați să utilizeze trotuarul dinspre sensul giratoriu pentru a ocoli zona.

În prima etapă, pasajul rămâne deschis, iar circulația se desfășoară printr-un culoar special amenajat în interior. În a doua etapă, programată pentru primăvara anului viitor, când vor începe lucrările la tavane pentru hidroizolație, accesul pietonilor în pasaj va fi închis complet din motive de siguranță. Circulația va fi deviată pe rute alternative, care vor fi semnalizate corespunzător în intersecțiile din zona Pieței Unirii.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre începerea lucrărilor pe strada Henri Coandă, un alt proiect de infrastructură rutieră important pentru oraș.

Modernizarea pasajului Dumbrava va aduce un spațiu pietonal mai sigur, mai accesibil și cu un design modernizat, adaptat nevoilor actuale ale sibienilor.

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