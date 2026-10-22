Prima componentă a mașinii de forat tuneluri (TBM) care va săpa tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu–Pitești a ajuns pe șantier. Capul de foraj, cu un diametru de 6 metri și o greutate de 131 de tone, a plecat marți seara din Călărași și a ajuns pe amplasamentul Secțiunii 3 Cornetu – Tigveni, a anunțat joi directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, într-o postare pe Facebook însoțită de imagini video de pe șantier.

▶ Vezi pagina acestui video: Sursa: Facebook Crisitan Pistol / director general CNAIR

Peste 100 de transporturi agabaritice până la asamblare

Acolo, utilajul va fi asamblat și pregătit pentru lansare. Potrivit șefului CNAIR, în perioada următoare vor sosi, pe rând, toate celelalte componente, adică peste 100 de transporturi agabaritice. Scutul de foraj va fi configurat apoi la diametrul final, de 12,5 metri.

„Odată asamblat, TBM-ul va începe forarea tunelului Poiana” Cristian Pistol, director general CNAIR

Tunelul Poiana va avea 1.780 de metri și va fi, potrivit CNAIR, primul tunel de autostradă din România executat cu această tehnologie. Despre faptul că cel mai lung tunel de pe autostrada Sibiu–Pitești va fi forat cu o „cârtiță” TBM se știe încă din 2024, iar la începutul acestui an CNAIR a prezentat cum va arăta tunelul Poiana de pe tronsonul 3.

În ce stadiu este Secțiunea 3 Cornetu – Tigveni

Secțiunea 3 are 37,4 kilometri și este construită de compania italiană WeBuild. La 6 octombrie, stadiul fizic al lucrărilor era de 18,89%, potrivit directorului CNAIR. Luna trecută, constructorul a început asfaltarea pe un tronson experimental al secțiunii.

Potrivit lui Cristian Pistol, se lucra atunci pe aproximativ 30% din șantier: la tunelul Poiana, la 14 structuri (poduri și viaducte) și la terasamente. Lucrările la tunel au fost anunțate încă de anul trecut, când începeau lucrările la cel mai lung tunel rutier din România.

Ce înseamnă pentru sibieni

Autostrada Sibiu–Pitești este proiectul de infrastructură cel mai așteptat de sibieni: ea va lega Sibiul de București pe autostradă și va scoate traficul greu de pe Valea Oltului (DN7), unul dintre cele mai aglomerate și mai periculoase drumuri din țară. Secțiunea 3, cea a tunelului Poiana, este cea mai dificilă din punct de vedere tehnic, iar ritmul în care avansează forajul va conta mult pentru termenul de finalizare al întregii autostrăzi. Despre progresul tunelului care va uni Ardealul de Muntenia am scris și anul trecut.

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