Bărbatul rănit în accidentul produs marți seara pe autostrada A1, în zona ieșirii către Cisnădie, este în stare gravă. El a fost internat pe secția ATI.
Bărbatul, în vârstă de 41 de ani din județul Argeș, a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Clinic Județean de Urgență (SCJU) Sibiu în cursul serii de marți, în urma unui accident produs pe A1, în zona ieșirii către Cisnădie.
El a fost supus mai multor investigații, iar ulterior a fost internat pe secția ATI, acolo unde continuă tratamentul și monitorizarea. Starea lui este gravă.
Vă reamintim că accidentul s-a produs după ce bărbatul de 41 de ani a intrat cu autoutilitara pe care o conducea către Vâlcea în remorca unui ansamblu TIR condus în fața sa de un șofer de 48 de ani din Alba.
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