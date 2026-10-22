Elevii care termină clasa a VIII-a în 2027 vor afla pe 22 iulie la ce liceu au intrat, potrivit calendarului admiterii pentru anul școlar 2027–2028, publicat de Ministerul Educației și Cercetării. Concursul de admitere organizat separat de licee nu mai apare în calendar.

Documentul este anexa unui ordin al ministrului care nu a fost încă publicat în Monitorul Oficial. Calendarul complet se găsește pe site-ul ministerului.

Datele principale ale repartizării

7 iulie 2027: se anunță ierarhia absolvenților de clasa a VIII-a la nivelul fiecărui județ;

12–16 iulie și 19 iulie 2027: elevii și părinții completează opțiunile în fișele de înscriere, ajutați de diriginți;

22 iulie 2027: repartizarea computerizată și afișarea rezultatelor;

23–27 iulie 2027: elevii își depun dosarele de înscriere la liceele la care au fost repartizați;

9–10 august 2027: se primesc cererile pentru a doua etapă, de la cei care nu au fost repartizați sau nu și-au depus dosarul la timp;

11–12 august 2027: comisia județeană face repartizarea din a doua etapă.

Ministerul atrage atenția, în calendar, că o opțiune greșită poate duce la o repartizare nedorită, iar un număr mic de opțiuni completate poate lăsa elevul nerepartizat.

Probele de aptitudini și de limbă, în mai

Pentru liceele vocaționale (sport, arte, muzică, teologie și altele), dar și pentru clasele bilingve sau cu predare în limba unei minorități, înscrierea la probe are loc în perioada 19–21 mai 2027. Probele se dau între 24 și 28 mai, rezultatele se afișează pe 31 mai, iar cele finale, după contestații, pe 2 iunie.

Liceele tehnologice și cele de învățământ dual (unde elevii învață o meserie și la un angajator) pot organiza probe suplimentare. Ele trebuie să-și publice regulile pe site până pe 13 noiembrie 2026. Înscrierea are loc pe 6–12 mai 2027, probele pe 13–18 mai, iar rezultatele finale se afișează pe 21 mai.

Termen mai devreme pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Elevii cu dizabilități sau cu cerințe educaționale speciale (CES) care vor să candideze pe locurile rezervate lor trebuie să depună la școală, până pe 31 martie 2027, copia certificatului de orientare școlară și profesională, eliberat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională. Termenul este cu peste două luni mai devreme decât anul acesta, când certificatele s-au depus în perioada 8–15 iunie, potrivit Edupedu.

Acești elevi își completează opțiunile pe 12–13 iulie, iar repartizarea lor pe locurile rezervate are loc pe 15 iulie, într-o sesiune separată. Același calendar se aplică pentru locurile speciale destinate elevilor romi.

Ce s-a schimbat față de prima variantă

Prima variantă a calendarului prevedea și un concurs de admitere organizat de licee, iar repartizarea computerizată era programată pe 26 iulie. Concursul separat a dispărut după o modificare a legii, despre care comisia din Senat votase încă din septembrie.

În județul Sibiu, ca în fiecare an, broșura de admitere cu locurile din fiecare liceu va fi publicată de Inspectoratul Școlar Județean. Potrivit calendarului, școlile trebuie să o afișeze între 5 și 7 mai 2027.

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