Pe scurt: Călin Georgescu ajunge din nou în fața anchetatorilor, după ce ar fi făcut salutul legionar la ieșirea din sediul Poliției Buftea. Fostul candidat la prezidențiale este vizat de mai multe dosare penale.

Călin Georgescu a fost audiat joi, 22 octombrie 2026, de anchetatorii din Ilfov într-un nou dosar penal, al cincilea deschis pe numele său, fiind suspectat de utilizarea în public a simbolurilor legionare.

Potrivit Adevărul, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost audiat în prezența avocaților săi.

Ancheta a fost declanșată după ce Călin Georgescu ar fi făcut salutul legionar în fața susținătorilor săi, la ieșirea din sediul Poliției din Buftea, unde se prezentase pentru a semna în cadrul măsurii controlului judiciar.

Cinci dosare penale pe numele lui Călin Georgescu, inclusiv pentru propagandă legionară

Acesta este al cincilea dosar penal deschis pe numele lui Călin Georgescu, însă nu este prima anchetă în care este acuzat de fapte legate de promovarea ideologiei legionare. Pe 2 iulie 2026, Parchetul General l-a trimis în judecată într-un dosar în care este acuzat de promovarea publică a cultului persoanelor vinovate de infracțiuni de genocid, crime împotriva umanității și crime de război, precum și de promovarea ideilor, concepțiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe. În acest dosar, acuzațiile vizează fapte în formă continuată, fiind reținute cinci acte materiale.

Procurorii susțin că Georgescu a încercat să bruieze supravegherea tehnică

Procurorii au mai precizat că, la cinci zile după ce DIICOT a făcut percheziții la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia și a instituit măsuri de supraveghere tehnică, un bărbat ar fi verificat casa, la solicitarea acestuia, pentru a identifica dispozitivele de înregistrare ale anchetatorilor și a compromite sistemele de supraveghere.

Tentativa nu ar fi avut rezultatul urmărit. În urma acestor fapte, procurorii au deschis un nou dosar penal și au descins miercuri, 21 octombrie, la două adrese din București, acesta fiind al patrulea dosar penal pe numele lui Georgescu.

Ora de Sibiu a scris, în 21 octombrie 2026, despre noi percheziții la Călin Georgescu, acuzat că ar fi încercat să bruieze tehnica de supraveghere a Poliției.

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