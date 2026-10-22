Un teren fertilizat organic poate fi la distanță de primele case și totuși mirosul „de țară” să ajungă în localitate. Nu înseamnă automat că sursa este foarte aproape, că s-a fertilizat „prea mult” sau că în acea zi se emit cantități neobișnuite. Uneori, explicația este mai degrabă în felul în care se mișcă aerul decât în ceea ce se întâmplă pe câmp. Mirosul „de țară” călătorește câteva zile, în timpul fertilizării organice, odată cu masa de aer. Direcția și viteza vântului, temperatura, umiditatea și stabilitatea atmosferei influențează dacă acei compuși se dispersează rapid sau rămân concentrați mai aproape de sol. În Transilvania, relieful adaugă încă o piesă acestui mecanism. Văile și depresiunile sunt legate de zone mai înalte, iar în serile calme aerul de lângă sol se răcește. Aerul rece, mai dens, poate coborî pe versanți și se poate acumula în zonele joase. În același timp, amestecarea verticală a atmosferei devine mai slabă. De aceea, un miros aproape insesizabil în timpul zilei poate deveni mai evident seara, inclusiv într-o zonă locuită aflată la distanță de teren.

Patru factori care pot purta mirosul dincolo de parcelă

Nasul detectează mirosul. Nu măsoară fertilizarea

Aici apare o confuzie firească: dacă mirosul este puternic, înseamnă că s-a împrăștiat o cantitate foarte mare de fertilizator organic? Nu neapărat. Cât de puternic percepem mirosul nu ne spune singur nici cât fertilizant organic s-a folosit, nici cât de departe se află sursa, nasul fiind un „detector” al mirosului, nu un instrument de măsurare a dozei aplicate pe hectar.

În Europa, autoritățile tratează mirosul asociat aplicării gunoiului de fermă drept un aspect cunoscut al activității agricole, care trebuie gestionat pentru a limita disconfortul. De exemplu, autoritățile locale britanice descriu împrăștierea gunoiului de fermă și a dejecțiilor ca pe o practică agricolă obișnuită, de la care mirosul poate apărea periodic. De asemenea, BAT, cele mai bune practici și tehnici disponibile, tratează aplicarea dejecțiilor zootehnice ca pe o operațiune agronomică planificată, nu ca pe simpla împrăștiere a unui material pe teren. Se iau în calcul caracteristicile și starea solului, panta, condițiile meteorologice, drenajul, apropierea de apă și necesarul de azot și fosfor al culturii. Doza și momentul aplicării trebuie adaptate acestor condiții, iar pentru materialele și terenurile pentru care tehnica este aplicabilă, încorporarea cât mai rapidă în sol contribuie la reducerea pierderilor de amoniac.

Europa încearcă, de fapt, să păstreze mai mult din gunoiul de fermă în circuitul nutrienților

Metoda tradițională agricolă, adoptată de agricultura modernă schimbă perspectiva asupra familiarului „miros de țară”. Gunoiul de grajd de la bovine, e dejecțiile porcine și gunoiul de pasăre cu așternut nu sunt doar surse potențiale de miros, ci și surse de azot, fosfor și potasiu, iar materialele solide aduc și materie organică în sol. Agricultura modernă încearcă să păstreze cât mai mult din această valoare și să piardă cât mai puțin în aer sau în apă.

Direcția este atât de importantă încât Uniunea Europeană a adoptat în februarie 2026 noi reguli pentru RENURE – azot recuperat din gunoi de fermă. Scopul declarat de Comisia Europeană este ca nutrienții recuperați din dejecțiile animale să poată substitui o parte din fertilizanții minerali, reducând costurile fermierilor și dependența UE de fertilizanți importați, în condiții stabilite pentru protecția mediului. Pentru a limita disconfortul olfactiv în proximitatea terenurilor fertilizate organic, BAT prevăd inclusiv existența unui plan de management al mirosurilor, cu măsuri, termene, monitorizare, proceduri de răspuns la sesizări și identificarea surselor de emisii. Aplicarea agricolă a gunoiului de grajd și de fermă este, de asemenea, reglementată. La nivel european, Directiva Nitrați stabilește cadrul pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, iar în România acesta este transpus și detaliat prin Programul de acțiune și Codul de bune practici agricole aprobate prin Ordinul nr. 333/165/2021. Acestea stabilesc reguli privind depozitarea dejecțiilor, capacitatea și amplasarea spațiilor de stocare, perioadele în care aplicarea îngrășămintelor este interzisă, distanțele de protecție și condițiile în care fertilizanții organici pot fi aplicați pe terenurile agricole. Prin urmare, faptul că un îngrășământ organic are un miros perceptibil nu stabilește, în sine, existența unui risc pentru sănătate, după cum absența mirosului nu poate fi folosită ca dovadă a absenței oricărui risc.

În serile liniștite, relieful poate ține mirosul aproape de sol

După apus, solul se răcește, iar în condiții stabile amestecarea verticală a aerului scade. University of Nebraska–Lincoln arată că nopțile cu vânt slab au risc mai mare ca mirosurile să rămână aproape de sol. Pe pante, aerul rece și mai dens poate coborî spre văi și depresiuni. Missouri Extension descrie acest „drenaj al aerului” ca pe un mecanism prin care mirosurile pot ajunge la distanță în zone joase. Contextul este relevant pentru Sibiu, județ al cărui relief cuprinde Depresiunea Sibiului, Depresiunea Făgărașului, podișuri și zone montane.

Există un paradox interesant: materialul pe care îl recunoaștem pentru scurt timp după miros este tocmai una dintre resursele pe care agricultura europeană încearcă să le valorifice mai eficient

Mai puțin azot în aer înseamnă și mai mult azot pentru cultură, astfel că interesul locuitorilor și cel al fermierilor ajung, de fapt, în același punct. Azotul pierdut sub formă de amoniac nu mai poate fi folosit de plante, motiv pentru care fermele vegetale de anvergură reduc contactului dejecțiilor cu aerul și le încorporează în sol cât de rapid se poate pentru a limita această pierdere. Cele mai bune tehnici disponibile (BAT) stabilite la nivel european pentru creșterea intensivă a păsărilor și porcilor prevăd tocmai asemenea măsuri: pentru dejecțiile lichide, aplicare în benzi sau injectare, iar pentru materialele aplicate la suprafață, încorporarea în sol cât mai repede posibil. Intervalul asociat BAT pentru încorporare este, în condițiile în care tehnica este aplicabilă, în mod obișnuit de 0–4 ore, putând ajunge până la 12 ore atunci când condițiile nu permit intervenția mai rapidă. Același document include explicit aceste metode și între tehnicile pentru reducerea mirosurilor asociate împrăștierii.

Mirosul trece prin cartier. Nutrienții ar trebui să rămână pe câmp

Privită de la fereastră, fertilizarea organică poate însemna câteva ore în care aerul miroase a „țară”. Privită din sol, povestea este mult mai lungă: materialul organic aplicat corect furnizează nutrienți culturii și poate readuce materie organică în teren, iar o parte dintre fertilizanții care altfel ar trebui cumpărați poate fi înlocuită cu resurse deja existente în agricultură. Asta nu face disconfortul olfactiv mai puțin real și nici nu înseamnă că orice miros trebuie ignorat. Înseamnă însă că prezența temporară a familiarului „miros de țară” în apropierea unei zone agricole nu dovedește, prin ea însăși, nici o doză excesivă, nici o aplicare incorectă. Contează ce s-a aplicat, cât, când, prin ce metodă și în ce condiții meteorologice.

Întrebări frecvente:

E normal să se simtă „mirosul de țară” în perioadele de fertilizare? Da. Este un efect temporar cunoscut al aplicării fertilizanților organici pe terenurile agricole.

Dacă terenul este departe, de ce se simte „mirosul de țară” în cartier? Pentru că mirosul poate călători odată cu aerul. Vântul și relieful îl pot transporta la distanță, mai ales spre zonele joase.

De ce „mirosul de țară” apare uneori doar seara? Aerul se răcește și se amestecă mai puțin, astfel încât compușii odorigeni pot rămâne mai aproape de sol.

Un miros „de țară” puternic înseamnă automat o problemă? Nu. Intensitatea mirosului nu arată singură nici cantitatea de fertilizant aplicată, nici dacă fertilizarea a fost făcută incorect.

De ce se mai folosește fertilizarea organică în agricultura modernă? Pentru că readuce în sol nutrienți și materie organică și valorifică resurse care există deja în agricultură.

Ce se întâmplă după ce mirosul „de țară” dispare? Fertilizarea își continuă rolul: nutrienții rămași în sol sunt valorificați de culturi, iar materia organică intră în circuitul solului.

Resurse:

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS (FAO): https://www.fao.org/4/X6113E/x6113e09.htm

https://www.eden.gov.uk/environment/statutory-nuisance/odour-nuisance

Ordinul MMAP/MADR nr. 333/165/2021 privind Codul de bune practici agricole și Programul de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole: https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/245310

Wilson, Melissa (2024), Nitrogen Availability of Different Manure Types: What We Know and What We Are Researching, Minnesota Crop News, University of Minnesota Extension, 23 sept 2024, disponibil la: https://blog-crop-news.extension.umn.edu/2024/09/nitrogen-availability-of-different.html

Comentarii