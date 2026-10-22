Pe scurt:
CCR a decis că guvernul a încălcat echilibrul constituțional când a extins ordonanța SAFE în timpul dezbaterii moțiunii de cenzură. Grindeanu a acuzat o substituire a rolului parlamentului.
Curtea Constituțională a României a admis joi, 22 octombrie 2026, sesizarea președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, privind existența unui conflict juridic de natură constituțională între guvern și parlament, generat de modul în care a fost emisă ordonanța de urgență referitoare la programul SAFE.
Potrivit Rador Radio România, sesizarea a vizat faptul că guvernul a extins substanțial proiectul inițial al ordonanței, adăugând 12 articole noi în dimineața zilei de 5 mai 2026, chiar când se dezbătea și se vota moțiunea de cenzură.
În documentul transmis Curții, Sorin Grindeanu a argumentat că executivul a intervenit într-un domeniu aflat deja în dezbatere parlamentară, anticipând și substituind rezultatul procesului legislativ. El a susținut că această conduită a diminuat rolul parlamentului și a afectat echilibrul constituțional dintre puterile statului.
CCR a constatat că, prin această acțiune, guvernul a creat un conflict juridic de natură constituțională, admițând astfel sesizarea președintelui Camerei Deputaților.
Ora de Sibiu a scris, în mai 2026, despre o altă sesizare adresată CCR privind modificările Codului de procedură penală, depusă de Înalta Curte de Casație și Justiție.
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