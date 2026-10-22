Ce facem în weekend la Sibiu: proiecții la Astra Film Festival, petrecere de Halloween la Backyard și concerte gratuite ale corului din Berlin la Mediaș

Sibiul și împrejurimile sale propun un program variat pentru weekendul 24–25 octombrie. Cei care vor să iasă în oraș pot alege o petrecere de Halloween la Backyard, concerte cu intrare liberă la Sibiu și Mediaș, spectacole de teatru pentru copii și adulți sau evenimente dedicate artei și produselor tradiționale. Pentru cei care preferă activitățile în aer liber, weekendul poate fi și un prilej pentru o drumeție în împrejurimile orașului.

Astra Film Festival continuă la Sibiu în weekendul 24–25 octombrie, cu proiecții de documentare și evenimente speciale, înainte de încheierea celei de-a 33-a ediții. Sâmbătă, cinefilii pot vedea, de la ora 10:00, filmul „Muntele”, la Astra Film Cinema, urmat, la ora 12:00, de „Atât de familiar”. De la ora 16:00 este programat documentarul „Ultimele scrisori ale bunicii”, iar seara, de la ora 20:00, publicul poate urmări „Replica”. Tot sâmbătă, de la ora 18:00, la Sala Thalia are loc gala de premiere a festivalului, urmată de proiecția unui film câștigător.

Duminică, 25 octombrie, programul include proiecții ale filmelor premiate. De la ora 10:00 sunt prezentate filmele câștigătoare DocSchool, urmate, la ora 12:00, de cel mai bun documentar din Europa de Est. De la ora 14:00 va putea fi văzut filmul desemnat pentru cea mai bună regie în Competiția România, iar de la ora 16:00, documentarul câștigător al competiției naționale. Festivalul se încheie cu proiecția „Calea laptelui”, de la ora 18:00, la Astra Film Cinema. Programul complet și biletele sunt disponibile pe site-ul oficial Astra Film Festival.

Petrecere de Halloween la Backyard

Monștri, personaje desprinse din filmele de groază, costume extravagante și muzică până dimineața. Backyard pregătește pentru sâmbătă, 24 octombrie, petrecerea „Backyard X: House of Horrors”, care începe la ora 22:00. La pupitru vor fi Pado&Belu și Sebastian, iar participanții sunt invitați să intre în atmosfera unei nopți de Halloween. Cei care vor să iasă în evidență își pot pune creativitatea la încercare în cadrul unui concurs de costume.

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Produse montane, la Bastionul Soldisch

Brânzeturi tradiționale, mezeluri artizanale, miere, dulcețuri și siropuri naturale vor putea fi descoperite la cea de-a doua ediție a Pieței Produselor Montane, organizată la Sibiu în 24 și 25 octombrie.

Evenimentul are loc la Bastionul Soldisch, pe strada Bastionului nr. 6, între orele 10:00 și 18:00. Potrivit Muzeului ASTRA, târgul reunește 24 de producători din 11 județe, care vor aduce peste 200 de produse certificate în cadrul schemei europene de calitate „produs montan”. Intrarea este liberă.

„Vaca Rosalinda”, la Teatrul Gong

Cei mici sunt invitați în weekend la Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong”, unde revine spectacolul „Vaca Rosalinda (o fabulă muzicală)”. Producția îmbină umorul și muzica într-o poveste despre toleranță, acceptare și puterea admirației.

Spectacolul este programat sâmbătă, 24 octombrie, de la orele 11:00 și 18:00, și duminică, 25 octombrie, de la ora 11:00. Povestea le vorbește copiilor despre efectele criticii excesive și despre felul în care muzica poate apropia personajele. Detalii aici

Concerte gratuite la Sibiu și Mediaș

Corul de Stat și al Catedralei din Berlin (Staats- und Domchor Berlin), unul dintre cele mai cunoscute coruri de băieți și bărbați din Germania, ajunge în acest weekend în județul Sibiu, în cadrul primului său turneu în România. Publicul va putea participa gratuit la concertele programate la Sibiu și Mediaș.

Sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 19:00, corul va cânta la Catedrala Evanghelică din Sibiu, în Piața Huet. Duminică, 25 octombrie, de la ora 10:00, acesta va participa la slujba de la aceeași catedrală, iar de la ora 18:00 va susține un concert la Biserica „Sf. Margareta” din Mediaș.

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Foto: Johannes Jost / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

„Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”, la TNRS

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu propune, la final de săptămână, spectacolul „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”. Reprezentațiile sunt programate sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 19:00, și duminică, 25 octombrie, de la ora 17:00. Fiecare reprezentație durează aproximativ două ore. Biletele sunt disponibile online.

Circo Bellucci ajunge la Shopping City Sibiu

Cei care preferă spectacolele de circ pot merge la Shopping City Sibiu, unde Circo Bellucci prezintă „Viaggio nel Tempo”, în perioada 23 octombrie – 1 noiembrie.

Spectacolele au loc în parcarea centrului comercial, în zona KFC Drive, și includ acrobații, momente aeriene și numere de circ pentru publicul de toate vârstele. Evenimentul se desfășoară pe parcursul a două weekenduri.

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Fotbal pentru copii și juniori

Weekendul aduce și competiții sportive dedicate celor mici. Sibiu Football Days se desfășoară în 24 și 25 octombrie, între orele 9:00 și 16:00, și este un turneu organizat anual pentru copii și juniori. Ediția din acest an este dedicată celor născuți în anii 2016, 2017, 2018 și 2019.

Tot sâmbătă, 24 octombrie, este programată competiția Romanian International Cup 2026, între orele 9:00 și 20:00.

Drumeții organizate în weekend, în județul Sibiu

Cei care vor să se bucure de peisajele de toamnă pot alege, sâmbătă, 24 octombrie, o drumeție pe traseul „Pe cărări neștiute, printre frunze de aur și rugină, spre Crinț”. Tot sâmbătă este programată și o tură solicitantă în Munții Făgăraș, de la Bâlea Lac spre Lacul Călțun și pe Poteca lui Gligorea. Traseul are o durată de aproximativ 10 ore și este recomandat persoanelor cu experiență montană și condiție fizică bună. Întâlnirea participanților este programată la ora 6:00, în parcarea magazinului Hervis din Șelimbăr.

Duminică, 25 octombrie, sunt organizate mai multe activități în natură. De la ora 9:00, participanții pot porni într-o drumeție pe dealurile din jurul Hosmanului, unde vor admira culorile toamnei și vor putea degusta, la final, hencleș săsesc. Tot duminică, de la ora 7:00, este programată o tură dedicată micilor montaniarzi, pe dealurile Sibielului, cu trecere pe la fosta cabană Fântânele. Pentru cei interesați de orientare și tehnici montane, la Păltiniș va avea loc, de la ora 13:30, o activitate de inițiere în tehnici de supraviețuire și deplasare în zone nemarcate. Detalii aici

Art Walk Festival revine pe strada Arhivelor

Strada Arhivelor se transformă, în 24 și 25 octombrie, într-un spațiu dedicat artei, muzicii și întâlnirilor creative. Art Walk Festival #3 propune activități în aer liber, lectură, poezie, discuții, un mic bazar și muzică pe vinil.

Vizitatorii vor putea descoperi Biblioteca de Stradă, zona de dezbateri Agora Creativă, o mini-galerie pop-up, momente de teatru și un târg de viniluri organizat de Vinilarium, cu o colecție de peste 2.000 de discuri. Festivalul se desfășoară sâmbătă și duminică, iar programul include și DJ seturi și întâlniri cu artiști.

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