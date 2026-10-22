Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a anunțat joi că a respins plângerile a cinci magistrați români, între care două foste judecătoare de la Tribunalul Sibiu, care contestau plata în rate a restanțelor salariale câștigate în instanță.

Decizia a fost adoptată pe 13 octombrie, în unanimitate, de un complet de șapte judecători și este definitivă. Curtea a declarat cererile inadmisibile, considerându-le „vădit neîntemeiate”, adică fără temei încă de la prima analiză. Concluzia, potrivit comunicatului de presă al CEDO: faptul că statul nu a plătit integral sumele nu a încălcat nici dreptul la un proces (articolul 6 din Convenție), nici dreptul de proprietate (articolul 1 din Protocolul 1). Magistrații nu primesc despăgubiri.

De ce a dat Curtea dreptate statului

Eșalonarea înseamnă că statul nu plătește dintr-odată ce datorează, ci în tranșe, pe mai mulți ani. Guvernele au decis-o prin acte normative succesive, începând din 2009.

CEDO amintește că un stat nu poate invoca lipsa banilor ca să nu plătească o datorie stabilită de instanță. A considerat însă că România a fost într-o situație excepțională, cu sume foarte mari, greu de anticipat, și cu o criză bugetară de durată. Amânările au fost prevăzute de legi clare și au urmărit un scop legitim: reechilibrarea bugetului.

Curtea mai notează că, atunci când magistrații judecă propriile salarii, poate apărea un conflict de interese, iar deciziile despre buget aparțin Guvernului și Parlamentului, nu instanțelor.

Reclamanții primiseră deja cel puțin între 29% și 40% din sume, iar veniturile lor depășesc cu mult salariul și pensia medie din România, chiar și indemnizațiile celor mai înalți demnitari. Prin urmare, Curtea a apreciat că nu au fost puși să suporte o povară excesivă.

Ce a reținut CEDO despre judecătoarele din Sibiu

Mirela Hancăș și Florica-Tanța Piroș, pensionate în 2022, au câștigat între 2007 și 2009 procese la Tribunalul Sibiu și la Curtea de Apel Alba Iulia pentru sporuri de stres și de confidențialitate, o indexare și diferențe față de procurorii anticorupție și cei care anchetează crima organizată (DNA și DIICOT).

Potrivit deciziei, statul le-a plătit în tranșe până în 2015, iar unele diferențe până în 2021. Hancăș a primit circa 471.000 de lei, plus 164.000 de lei dobânzi, iar Piroș aproape 699.000 de lei, plus 177.000 de lei dobânzi. În iulie 2026, ele susțineau că mai au de încasat circa 382.000 și, respectiv, 572.000 de euro, cu tot cu dobânzi. Fiecare are o pensie netă de 23.108 lei pe lună.

Curtea a reținut că statul executase hotărârile așa cum le înțelegea atunci și a redevenit dator abia după ce Curtea de Apel Alba Iulia a lămurit, în 2020, la cererea lor, că sumele erau datorate și pentru anii următori.

Din datele Guvernului citate în decizie reiese că, la finalul lui 2025, Tribunalul Sibiu le datora judecătorilor din raza sa peste 64 de milioane de lei, mai mult decât întregul său buget de personal pe 2025, de 53,7 milioane de lei.

Ce înseamnă pentru stat și pentru ceilalți bugetari

Decizia privește doar cei cinci reclamanți și nu șterge datoriile stabilite de instanțele românești, ci arată că plata lor în rate nu a încălcat, în aceste cazuri, Convenția. Curtea a notat că regula eșalonării a fost stabilită prin lege pentru toți angajații statului, iar sumele datorate celorlalți funcționari erau mult mai mici decât cele ale magistraților.

Potrivit Guvernului, între 2006 și 2022 Ministerul Justiției și Înalta Curte au plătit magistraților peste 1,6 miliarde de euro din hotărâri judecătorești, în timp ce toate celelalte ministere au achitat funcționarilor, până în 2025, circa 73 de milioane de euro.

Înaintea deciziei, avocatul Adrian Toni Neacșu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, avertiza că o înfrângere a statului ar fi putut fi invocată de toți bugetarii cu bani de recuperat, potrivit HotNews.

În țară, disputa continuă: pe 15 octombrie, Înalta Curte a câștigat definitiv procesul cu Guvernul pentru restanțele magistraților scadente în 2026, de circa 5,2 miliarde de lei. Încă din august, Ilie Bolojan avertiza că nu pot fi acoperite toate solicitările bugetarilor. Spre deosebire de cazul judecătorului Cristi Danileț, pierdut de România în 2025, de această dată statul a câștigat la Strasbourg.

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