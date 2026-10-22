Pe scurt: CJ Sibiu reia licitația pentru fostele centre sociale din Orlat, Lazaret, Biertan și de pe strada Plopilor. Chirii de la 1.460 la 17.632 euro/lună, pe 25 de ani.

Consiliul Județean Sibiu reorganizează licitația publică pentru închirierea a patru proprietăți ale județului, din Orlat, Boița, Biertan și municipiul Sibiu, în care au funcționat centre sociale. Ofertele pot fi depuse până pe 3 noiembrie, ora 12:00, iar contractele se încheie pe 25 de ani.

Potrivit documentației de atribuire publicate pe site-ul CJ Sibiu, chiriile minime de pornire, stabilite prin rapoarte de evaluare, sunt:

17.632 de euro pe lună pentru fostul Centru de Plasament din Orlat;

9.437 de euro pe lună pentru terenurile și clădirile din Lazaret, comuna Boița;

2.125 de euro pe lună pentru proprietatea din Biertan;

1.460 de euro pe lună pentru apartamentul de pe strada Plopilor nr. 16 din Sibiu.

Chiria se plătește în lei, la cursul euro din ziua facturării, și se actualizează anual cu indicele prețurilor de consum. Utilitățile nu sunt incluse. Contractul de 25 de ani poate fi prelungit cu cel mult jumătate din durata inițială.

Licitația a fost lansată la începutul lui septembrie, iar CJ a publicat pe 19 octombrie anunțul de reorganizare. Pe site nu a apărut o documentație nouă, iar instituția nu precizează de ce procedura se reia.

Fostul Centru de Plasament din Orlat

Cel mai amplu imobil este cel de pe strada Grănicerilor nr. 12 din Orlat, unde a funcționat Centrul de Plasament până în 2023. Terenul are 12.121 de metri pătrați și include zece construcții: o școală cu trei niveluri, cu săli de clasă, sală de calculatoare, bibliotecă și sală de ședințe, și un bloc cu subsol, parter și trei etaje, cu 21 de apartamente, 15 garsoniere, cabinete medicale și psihologice. Pe teren se mai află o cantină cu bucătărie, ateliere, o spălătorie, birouri și o centrală termică. Majoritatea clădirilor sunt din 1970, iar blocul, din 1989.

Primarul din Orlat, Gheorghe Pop, declara în august pentru Ora de Sibiu că primăria ar vrea să amenajeze aici un centru de zi pentru copii, împreună cu Mitropolia Ardealului, dar că o chirie de peste 17.000 de euro nu poate fi susținută din bugetul local. Citește aici tot articolul din august.

Lazaret, Biertan și strada Plopilor

În satul Lazaret, comuna Boița, unde a funcționat Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități Râu Vadului, se închiriază terenuri și construcții înscrise în 15 cărți funciare. Parcelele au între 151 și 1.573 de metri pătrați, iar majoritatea clădirilor sunt din 1922; două sunt din 1994.

La Biertan, în Piața 1 Decembrie 1918, se închiriază un teren de 2.980 de metri pătrați, din care 1.375 de metri pătrați curți și construcții și 1.605 metri pătrați grădină, cu o casă de piatră, plus o parcelă alăturată de 54 de metri pătrați. Aici a funcționat un centru de îngrijire și asistență.

În Sibiu, pe strada Plopilor nr. 16, unde a funcționat Centrul de zi „Casa Luminii”, se închiriază un apartament pe două niveluri, cu cinci camere, bucătărie, două băi, pivnițe și șopron, împreună cu o treime dintr-un teren de 600 de metri pătrați.

Termenele licitației

Documentația se poate obține de la Centrul de Informații pentru Cetățeni al CJ Sibiu, de pe strada General Magheru nr. 14, sau de pe site-ul instituției.

Clarificările pot fi cerute până pe 28 octombrie, ora 12:00. Ofertele se depun până pe 3 noiembrie, ora 12:00, la Centrul de Informații pentru Cetățeni, într-un exemplar, în plic sigilat. Deschiderea ofertelor va avea loc pe 4 noiembrie, la ora 11:00, la sediul Consiliului Județean.

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