Pe scurt: Imobile istorice și terenuri din Sibiu și trei comune pot fi închiriate prin licitație publică. Vezi ce proprietăți sunt disponibile și care sunt condițiile.

Consiliul Județean Sibiu a anunțat reorganizarea licitației publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor terenuri și imobile aflate în proprietatea publică sau privată a județului. Potrivit informării transmise joi, 22 octombrie 2026, procedura vizează proprietăți situate în municipiul Sibiu și în comunele Boița, Biertan și Orlat.

În satul Lazaret, comuna Boița, sunt disponibile pentru închiriere mai multe terenuri și construcții, fiecare înscrisă în câte o carte funciară distinctă, în total 15 astfel de poziții. Suprafețele de teren variază între 151 și 1.573 de metri pătrați. Pe unele dintre aceste terenuri se află construcții ridicate în principal în anul 1922, dar și clădiri mai noi, edificate în 1994. Cea mai mare parcelă, de 1.573 de metri pătrați, include două construcții: una cu o suprafață construită la sol de 209 metri pătrați și o alta, realizată în 1994, cu 667 de metri pătrați.

În municipiul Sibiu, licitația vizează un imobil situat pe strada Plopilor

În municipiul Sibiu, licitația vizează un imobil situat pe strada Plopilor nr. 16. Acesta cuprinde o cotă de o treime dintr-un teren de 600 de metri pătrați și un apartament dispus pe mai multe niveluri. La etaj se află două camere, bucătărie, hol, baie și scară de acces, iar la parter sunt trei camere, hol și baie. Imobilul dispune și de două pivnițe la subsol, o cameră, un grup sanitar și un șopron în curte.

La Biertan, proprietățile scoase la închiriere sunt situate în Piața 1 Decembrie 1918. Este vorba despre un teren de 2.980 de metri pătrați, dintre care 1.375 de metri pătrați sunt destinați curților și construcțiilor, iar 1.605 metri pătrați sunt utilizați ca grădină. Pe acest teren se află și o casă din cărămidă.

Cel mai amplu imobil inclus în procedura de închiriere este situat în comuna Orlat, pe strada Grănicerilor nr. 12. Terenul are o suprafață de 12.121 de metri pătrați și cuprinde un ansamblu de construcții cu funcțiuni diverse. Printre acestea se numără o clădire de școală cu trei niveluri, care include săli de clasă, bibliotecă, sală de ședințe, grupuri sanitare și spații tehnice. Complexul mai cuprinde o clădire cu garsoniere și apartamente, desfășurată pe subsol, parter și trei etaje, precum și cabinete medicale și psihologice, spații pentru activități educaționale, arhive, centrale termice și alte spații auxiliare. Majoritatea acestor construcții au fost edificate în anii 1970, 1989 și 1995.

Persoanele interesate pot solicita documentația de atribuire de la Consiliul Județean Sibiu, Centrul de Informații pentru Cetățeni, situat pe strada General Magheru nr. 14, sau o pot descărca de pe site-ul instituției. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 28 octombrie 2026, ora 12.00. Închirierea imobilelor se va realiza în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 și ale Hotărârii Consiliului Județean Sibiu nr. 156/2026.

Informațiile au fost transmise de printr-o informare de presă.

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