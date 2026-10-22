Noul ministru al Educației, Sorin Costreie, ia în calcul controale în ghiozdanele elevilor la intrarea în școală și chiar detectoare de metale, pentru ca niciun copil să nu mai ajungă la ore cu un briceag sau un cuțit. Ministrul a vorbit miercuri seară, la Digi24, în prima zi de mandat, la două zile după atacul cu cuțitul de la o școală din Bistrița.

„Ne gândim chiar la control. […] Ca să nu se mai ajungă să aibă la el un briceag sau un cuțit”, a spus Costreie, citat de Mediafax.

Detectoare de metale, dar cu cozi la intrare

Ministrul recunoaște că verificarea fiecărui elev nu e simplă în școlile mari. „Gândiți-vă că avem unități școlare foarte mari, cu mii de copii. Înseamnă fie să-i aduci de dimineață ca ora să înceapă când trebuie, fie să perturbi întreg procesul. Ne gândim acum și la detectoare de metale și la multe astfel de lucruri”, a explicat el.

Pedepse dublate pentru agresori

Costreie spune că și justiția ar trebui să intervină: pedepse dublate pentru astfel de fapte și cazuri făcute publice, ca să-i descurajeze pe alți copii. „Lucrurile astea, să spunem penale și punitive, ar ajuta la descurajare”, a spus ministrul.

Costreie nu a dat un termen pentru aceste măsuri. A spus doar că sunt o prioritate și că ministerul nu a apucat încă să aibă o ședință de urgență, pentru că noua echipă abia s-a instalat.

Ce s-a întâmplat la Bistrița

Luni dimineață, 19 octombrie, un elev de clasa a VII-a a atacat cu un cuțit o profesoară de matematică de 28 de ani, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Un coleg de 12 ani, care a sărit să o apere, a fost și el rănit. Amândoi au fost duși la spital, conștienți și stabili, potriv Băiatul își anunțase atacul pe internet, fără ca avertismentul să fie observat la timp.

Tot miercuri, Curtea Constituțională a decis că un copil sub 14 ani care a comis o faptă penală poate fi trimis la psiholog și fără acordul părinților.

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