Pe scurt:
Copiii au explorat culisele transportului public la Tursib, punând întrebări și descoperind cum funcționează autobuzele din Sibiu.
În cadrul programului „Săptămâna Altfel”, mai mulți copii au vizitat autobaza Tursib din Sibiu, unde au avut ocazia să descopere lumea transportului public. Potrivit Tursib S.A., cei mici au explorat autobuzele, au aflat detalii despre activitatea șoferilor și au discutat despre importanța transportului public în viața de zi cu zi.
Copiii au avut ocazia să vadă direct cum se desfășoară activitatea într-o autobază, să observe procedurile zilnice și să înțeleagă cât de important este să respecte regulile de circulație pentru a călători în siguranță. Vizita a fost una interactivă, elevii punând întrebări, observând și explorând spațiile dedicate autobuzelor și personalului Tursib.
Reprezentanții Tursib au subliniat că astfel de experiențe îi ajută pe copii să înțeleagă rolul transportului public și să dezvolte un comportament responsabil ca viitori călători. Copiii au adunat amintiri și au transformat această zi într-o adevărată aventură educativă.
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