Pe scurt: Elevii au descoperit cum lucrează câinii de serviciu și conductorii lor la o demonstrație specială la Centrul Chinologic Sibiu.

Pe 22 octombrie 2026, Centrul Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu a găzduit o demonstrație de dresaj canin dedicată elevilor și cadrelor didactice, în cadrul programelor „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”.

Potrivit Centrului Chinologic Sibiu, evenimentul a reunit aproximativ 1.500 de participanți, care au avut ocazia să urmărească exerciții demonstrative și să afle detalii despre pregătirea câinilor de serviciu și colaborarea acestora cu conductorii lor.

Participanții au putut observa direct importanța disciplinei și a cooperării dintre om și câine, precum și modul în care aceste echipe canine contribuie la îndeplinirea misiunilor specifice. Demonstrațiile au evidențiat relația bazată pe încredere dintre conductor și câine, dar și rolul educativ al activității pentru tânăra generație.

Reprezentanții centrului au subliniat că această activitate a fost o oportunitate de învățare prin experiență, menită să apropie elevii de activitatea desfășurată la Centrul Chinologic Sibiu și să promoveze respectul față de animale.

Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre demonstrațiile cu câinii de serviciu organizate pentru copii la Centrul Chinologic Sibiu.

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