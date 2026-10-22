Corul de Stat și al Catedralei din Berlin (Staats- und Domchor Berlin), unul dintre cele mai cunoscute coruri de băieți și bărbați din Germania, cântă în acest weekend la Sibiu și la Mediaș. Este primul turneu al corului în România, iar intrarea la cele două concerte este liberă.

Înainte să ajungă în județul Sibiu, corul a concertat la București și la Brașov, potrivit comunicatului transmis redacției.

Programul din județul Sibiu

Sâmbătă, 24 octombrie, ora 19:00 – concert la Catedrala Evanghelică din Sibiu, în Piața Huet. Intrarea este liberă.

– concert la Catedrala Evanghelică din Sibiu, în Piața Huet. Intrarea este liberă. Duminică, 25 octombrie, ora 10:00 – corul cântă la slujba de duminică din Catedrala Evanghelică din Sibiu.

– corul cântă la slujba de duminică din Catedrala Evanghelică din Sibiu. Duminică, 25 octombrie, ora 18:00 – concert în Biserica „Sf. Margareta” din Castelul bisericii din Mediaș. Intrarea este liberă.

Un cor cu tradiție din 1465

Corul își are rădăcinile în anul 1465 și ține astăzi de Universitatea de Arte din Berlin. Este dirijat de Kai-Uwe Jirka și cântă în mod regulat în Catedrala din Berlin (Berliner Dom), în marile săli de concert și în bisericile capitalei germane.

În turneul din România, corul are în program lucrări de Heinrich Schütz, Felix Mendelssohn Bartholdy, Benjamin Britten și Francis Poulenc.

Concertele de la Sibiu și Mediaș sunt anunțate de agenția sibiană Siebenbürgen Reisen. Mai multe informații despre cor găsiți pe site-ul oficial.

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