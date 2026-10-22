Procesul bărbatului de 48 de ani acuzat că și-a ucis prietenul cu toporul la Gura Râului, în iulie, și că apoi i-a dat foc trupului începe vineri, 23 octombrie, la Tribunalul Sibiu, arată datele publicate de instanță.

Primul termen este fixat la ora 12:00. Inculpatul, identificat de instanță prin inițialele M.Z., a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu pentru omor calificat și profanare de cadavre. Dosarul a ajuns la tribunal pe 26 august.

Ce îi reproșează procurorii

Omorul calificat este forma cea mai gravă a omorului din Codul penal și se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare între 15 și 25 de ani. Printre împrejurările agravante, procurorii au reținut premeditarea, adică faptul că fapta ar fi fost plănuită dinainte. Profanarea de cadavre înseamnă, pe scurt, distrugerea sau batjocorirea trupului unei persoane decedate.

În iulie, la arestare, bărbatul era cercetat pentru omor simplu. Încadrarea s-a schimbat în rechizitoriu, actul prin care procurorii trimit un suspect în fața instanței.

Pe 30 septembrie, un judecător de cameră preliminară a constatat că ancheta și probele strânse de procurori sunt legale și a dispus începerea judecății. Camera preliminară este etapa de verificare dinaintea procesului propriu-zis. Bărbatul rămâne în arest preventiv: judecătorii au verificat măsura și au menținut-o la sfârșitul lui august și în septembrie. În dosar apar trei părți civile, adică persoane care cer despăgubiri, ale căror nume nu sunt publice.

Ce s-a întâmplat în iulie

Potrivit procurorilor, pe 8 iulie, în gospodăria victimei, un bărbat de 60 de ani din Gura Râului, inculpatul l-a lovit de mai multe ori cu toporul în zona capului și a gâtului, apoi i-a dat foc trupului. Cei doi se cunoșteau și se ajutau reciproc în gospodărie, spunea atunci primarul comunei.

Trupul a fost găsit de unul dintre nepoții victimei. Pe 12 iulie, bărbatul, originar din județul Harghita, a sunat la 112 din Târgu Mureș și și-a recunoscut fapta, potrivit surselor judiciare citate atunci de Ora de Sibiu. A doua zi, Tribunalul Sibiu a dispus arestarea lui preventivă pentru 30 de zile, măsură prelungită ulterior.

Trimiterea în judecată nu înseamnă că bărbatul este vinovat. Până la o hotărâre definitivă, el beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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