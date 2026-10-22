Raluca Turcan, deputat PNL de Sibiu, a publicat miercuri, în prima zi întreagă a Guvernului Luca Niculescu, cinci postări pe Facebook în care a atacat PSD și a apărat guvernarea lui Ilie Bolojan.

Fosta ministră a Muncii îl acuză pe actualul ministru, Florin Manole (PSD), de „un autodenunț” în scandalul de la Inspecția Muncii și susține că PSD pregătește discursul despre „greaua moștenire” ca să-și acopere lipsa de soluții.

Guvernul Niculescu a primit marți votul Parlamentului, cu 280 de voturi „pentru” și 58 „împotrivă”. Premierul Luca Niculescu, diplomat, conduce un cabinet în care majoritatea miniștrilor sunt de la PSD. PNL, condus de Bolojan, a votat învestirea, dar a trecut în opoziție.

Inspecția Muncii: acuzația de „autodenunț”

Florin Manole a revenit la Ministerul Muncii, pe care l-a mai condus între iunie 2025 și aprilie 2026. Miercuri, i-a cerut premierului, pe Facebook, schimbarea de urgență a lui Dantes Nicolae Bratu din funcția de inspector general de stat, adică șeful Inspecției Muncii, instituția care controlează angajatorii. Manole a invocat informațiile apărute în presă în septembrie, despre pachete încărcate în mașina de serviciu a acestuia, și dosarul deschis de DNA.

Turcan a numit cererea „un autodenunț”. Ea susține că inspectorul general de stat este numit de premier, nu de ministru, și că, în mandatul anterior, Manole a lăsat postul vacant și a delegat ilegal atribuțiile unui adjunct pe care îl descrie drept apropiat al PSD. Deputata spune că dosarul DNA este o cercetare in rem, adică privește faptele, nu o persoană anume, și anticipează presiuni zilnice ale PSD asupra premierului.

Subiectul i-a opus pe cei doi și la audierea din 29 septembrie, când Turcan era propusă ministru al Muncii și a primit aviz negativ. Atunci, Manole a întrebat-o dacă i-ar păstra în funcție pe cei anchetați de DNA, iar ea a răspuns că decizia îi aparține viitorului premier, potrivit Mediaflux. Bratu revenise temporar în funcție la începutul lui septembrie, printr-o decizie a premierului interimar Ilie Bolojan.

Cu o zi înainte, Turcan scrisese că Manole trebuie să răspundă pentru cele 770 de milioane de euro din fonduri europene pe care, spune ea, România le-a pierdut pentru că legea salarizării nu a fost făcută. Până joi dimineață, Manole și PSD nu răspunseseră public acuzației de „autodenunț”.

Bilanțul lui Bolojan și „greaua moștenire”

Seara, Turcan a publicat un bilanț al guvernării Bolojan, ca răspuns la „greaua moștenire”, formula prin care un guvern nou pune problemele pe seama celui dinainte. Cifrele ei corespund datelor Ministerului Finanțelor: după primele nouă luni ale anului, deficitul bugetar, adică diferența dintre cheltuielile și veniturile statului, a scăzut la 3,82% din PIB, de la 5,35% cu un an înainte. Investițiile publice au urcat de la 82,6 la 107,8 miliarde de lei, iar veniturile la buget au crescut cu aproape 12%.

Deputata scrie că „greaua moștenire” va fi singura politică a PSD, o „perdea de fum” pentru lipsa de soluții, și că partidul își va căuta clientela în ministere.

De partea cealaltă, liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că Guvernul Bolojan a redus deficitul neplătind facturi și a vorbit miercuri de o gaură de aproape 30 de miliarde de lei în buget, potrivit Observator. Bolojan respinsese deja, marți, în Parlament, ideea unei „grele moșteniri”.

În aceeași zi, Turcan i-a mulțumit lui Bolojan pentru mandat, distribuind mesajul lui de rămas-bun, iar într-un video a numit guvernarea responsabilă, fără populisme, cea mai valoroasă reformă a acestuia.

„PSD nu a respectat nicio înțelegere”

Într-un alt video, Turcan spune că PSD nu a respectat până acum nicio înțelegere și se întreabă dacă va proceda altfel în acest guvern. PNL a votat învestirea pe baza unui acord semnat duminică de Bolojan cu Niculescu: sprijin temporar până la adoptarea bugetului pe 2027, cu condiția ca deficitul de anul viitor să nu depășească 5,3% din PIB.

Premierul Niculescu a cerut, după prima ședință de guvern, să fie judecat după rezultate și nu exclude creșteri de taxe în 2027.

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