Adrian Echert, deputat USR ales în județul Sibiu, critică prima ordonanță de urgență a Guvernului Luca Niculescu, care îi dă vicepremierului Marian Neacșu coordonarea instituțiilor din aparatul de lucru al Guvernului.

Într-o postare pe Facebook publicată miercuri, Echert susține că, după luni de criză politică, prima grijă a PSD la guvernare a fost controlul puterii. El reproșează că ordonanța a fost adoptată seara, „noaptea, ca hoții”.

Guvernul Niculescu a fost învestit marți cu 280 de voturi „pentru” și 58 „împotrivă”. Voturile contra au venit de la USR, care anunțase că nu susține cabinetul. Ordonanța a fost adoptată în aceeași seară, la prima ședință a noului Guvern. O ordonanță de urgență este un act prin care Guvernul poate modifica legi fără să aștepte votul Parlamentului, care o dezbate ulterior.

Ce prevede ordonanța

Potrivit Agerpres, actul prevede că Guvernul are un viceprim-ministru care este și ministru al Afacerilor Interne. Acesta coordonează instituțiile publice și structurile din aparatul de lucru al Guvernului, adică departamentele de la Palatul Victoria care lucrează direct pentru Executiv.

Pentru asta, vicepremierul primește o echipă proprie, formată dintr-un consilier de stat și doi secretari de stat, numiți de premier la propunerea lui. Atribuțiile concrete ale vicepremierului se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.

Aceeași ordonanță creează doi miniștri delegați, unul pentru digitalizare și inteligență artificială, celălalt pentru învățământul preuniversitar, fiecare cu până la doi secretari de stat.

Cine este Marian Neacșu

Marian Neacșu, unul dintre liderii PSD, este singurul vicepremier al cabinetului Niculescu și ministru de Interne. A mai fost secretar general al Guvernului în cabinetul Ciucă și vicepremier în guvernele conduse de Marcel Ciolacu și Ilie Bolojan.

În februarie 2016, Înalta Curte de Casație și Justiție l-a condamnat definitiv la șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, după ce își angajase fiica la biroul parlamentar. Ulterior, a intervenit reabilitarea de drept, prin care condamnarea își încetează efectele după trecerea termenului prevăzut de lege.

Echert scrie că funcțiile de ministru de Interne și vicepremier nu i-au fost de ajuns lui Neacșu și că un politician condamnat definitiv primește acum și mai multă autoritate. Deputatul susține că premierul Niculescu își asumă decizia prin semnătură și nu poate pretinde că reformează statul în timp ce concentrează puterea în mâinile lui Neacșu.

Ce răspund premierul și PSD

Întrebat despre condamnarea lui Neacșu înainte de învestire, Luca Niculescu l-a descris drept „un om competent în administrația română” și a amintit că a fost vicepremier și ministru în multe guverne.

PSD a răspuns miercuri, pe Facebook, criticilor venite din USR la adresa lui Neacșu. Partidul susține că acesta are cazierul curat după reabilitare, că USR i-a votat numirea în Guvern și a lucrat cu el, iar Bolojan i-a mulțumit la plecarea din funcție, potrivit HotNews.

La Sibiu, schimbarea de guvern se vede deja la Prefectură: subprefectul Andra Albu (USR) și-a anunțat încheierea mandatului, iar PSD pregătește nominalizarea noului prefect.

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