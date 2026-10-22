Doi bărbați, de 21 și 39 de ani, au fost reținuți miercuri de polițiștii sibieni, fiind cercetați pentru că ar fi agresat un bărbat de 37 de ani pe strada Nicolae Bălcescu, în centrul Sibiului.

Potrivit Poliției Municipiului Sibiu, incidentul a avut loc duminică, 18 octombrie, în jurul orei 18:00, pe pietonala care leagă Piața Mare de Piața Unirii. Ancheta a stabilit că cei doi, unul din Dumbrăveni și celălalt din Șura Mare, l-au agresat fizic pe bărbat, care locuiește în Mag, pe fondul unui conflict apărut pe moment.

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au strâns probele în cauză, iar miercuri, 21 octombrie, au dispus reținerea celor doi pentru 24 de ore. Bărbații sunt cercetați pentru lovire sau alte violențe.

Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu.

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