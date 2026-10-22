Drumul dintre Șura Mare și Hamba va fi închis circulației vineri, 23 octombrie, între orele 00:00 și 05:00, pentru lucrări la rețeaua de apă și canalizare, anunță Primăria Comunei Șura Mare.

Restricția privește tronsonul de drum care leagă cele două localități ale comunei și se aplică în noaptea de joi spre vineri, timp de cinci ore.

Pe unde se ocolește

Pe durata închiderii, șoferii pot folosi ruta alternativă „Pe sub vii” – Fântâniță, indicată de primărie.

Conducătorii auto sunt rugați să circule cu atenție și să respecte semnalizarea rutieră temporară din zona lucrărilor.

Și pană de curent vineri, în Șura Mare

Tot vineri, 23 octombrie, mai multe străzi din Șura Mare rămân și fără energie electrică, pe lângă zone din Cisnădioara și Miercurea Sibiului. Programul pe străzi al Distribuție Energie Electrică Romania este în articolul Fără curent vineri, 23 octombrie, în Cisnădioara, Miercurea Sibiului și Șura Mare.

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