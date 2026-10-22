Pe scurt: DJ 106A, între Pensiunea Mai și intersecția cu DJ 106J, e închis sâmbătă 08:00–13:30 și 14:00–19:00. Ocolire pe drumul Călugăru (DJ 106J), prin Rășinari.

Circulația pe DJ 106A, drumul spre Păltiniș, va fi restricționată sâmbătă, 24 octombrie, pe tronsonul dintre Pensiunea Mai și intersecția cu DJ 106J, pentru cea de-a IX-a ediție a competiției „Marele Premiu al Sibiului – Viteză pe traseu montan”, anunță Primăria Sibiu.

Drumul va fi închis în două intervale: între orele 08:00 și 13:30, pentru sesiunile de recunoaștere și antrenament, și între 14:00 și 19:00, pentru manșele oficiale de concurs. Între 13:30 și 14:00, tronsonul va fi redeschis temporar circulației.

Foto: Primăria Municipiului Sibiu

Pe unde se ajunge la Păltiniș

Accesul spre și dinspre Păltiniș rămâne deschis pe ruta alternativă DJ 106J, drumul Călugăru, care leagă Rășinariul de Păltiniș. Primăria le recomandă șoferilor să folosească această variantă pentru a evita timpii de așteptare.

Traseul competiției

Piloții, atât experimentați, cât și amatori, vor concura pe traseul în urcare dintre Curmătura Stezii, în dreptul Pensiunii Mai, și intersecția cu DJ 106J – Călugăru.

Competiția este organizată de Asociația Club Sportiv Sibiu Rally Team și este cofinanțată de Primăria Sibiu prin Agenda Sport 2026.

Spectatorii pot urmări cursa doar din zonele sigure semnalizate, cu respectarea indicațiilor arbitrilor de traseu și ale forțelor de ordine. Programul complet și regulamentul competiției sunt publicate pe pagina de Facebook a evenimentului.

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