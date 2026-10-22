Pe scurt: Dan Air, a doua companie aeriană românească care cere insolvența în ultimele săptămâni, continuă să opereze zboruri internaționale de pe aeroporturile din București și Bacău.

Compania aeriană Dan Air a solicitat intrarea în insolvență, depunând joi, 22 octombrie 2026, cererea la Tribunalul Ilfov, Secția I civilă, potrivit Mediafax.

Dosarul a fost înregistrat cu numărul 3523/93/2026, iar solicitarea se bazează pe articolul 66 alineatul (10) din Legea nr. 85/2014, care prevede judecarea de urgență a cererii debitorului, în termen de 10 zile de la depunere, în camera de consiliu, fără citarea părților. Instanța nu a stabilit încă un termen de judecată.

Potrivit datelor financiare raportate la Ministerul Finanțelor, Dan Air avea la finalul anului 2025 datorii totale de 126,3 milioane de lei, în creștere față de 90,2 milioane de lei în 2024. Cifra de afaceri a companiei a ajuns la 224,2 milioane de lei în 2025, față de 176,1 milioane de lei în anul precedent.

În 2025, Dan Air a încheiat cu un profit net de 11,6 milioane de lei, după ce în 2024 înregistrase pierderi de 10,9 milioane de lei. Totuși, capitalurile proprii au rămas negative, la minus 23,3 milioane de lei, ceea ce înseamnă că valoarea datoriilor depășea valoarea activelor companiei.

Dan Air a fost înființată în 2017 de pilotul Dan Iuhas, sub numele Just Us Air. Inițial, compania a operat zboruri pentru alți transportatori, printre care Transavia, TUI, Air Serbia, Wizz Air și AnimaWings. Ulterior, și-a schimbat numele în Dan Air și a început să dezvolte propria rețea de curse regulate.

În iunie 2023, Dan Air a lansat primele zboruri regulate de pe Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, fiind primul operator cu astfel de curse pe noul aeroport. La sfârșitul anului 2023, compania și-a mutat operațiunile regulate la Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău, unde a deschis o bază operațională și a introdus curse către mai multe destinații europene.

Compania figurează ca membră a Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA), organizație care reprezintă transportatorii aerieni la nivel internațional. În prezent, Dan Air își continuă activitatea, operând curse regulate de pe aeroporturile din București și Bacău către destinații internaționale.

De la Bacău, compania zboară spre Londra, Dublin, Bruxelles, Milano, Torino și Bologna, iar pe site-ul oficial sunt anunțate și rute către Barcelona și Madrid. Din București, Dan Air are în program curse către Dublin și Damasc, precum și ruta București–Ibiza.

Dan Air, a doua companie aeriană românească care cere insolvența în ultimele săptămâni

Dan Air este a doua companie aeriană românească ce solicită intrarea în insolvență în ultimele săptămâni, după AnimaWings. Aceasta a depus prima cerere la Tribunalul București pe 30 septembrie 2026, însă instanța a respins solicitarea pe 14 octombrie. Pe 20 octombrie, AnimaWings a depus o nouă cerere de insolvență, cu primul termen de judecată stabilit pentru 28 octombrie.

Pe rolul Tribunalului București se află și cererile formulate de 27 de creditori ai AnimaWings, printre care Banca Transilvania, ROMATSA și mai multe aeroporturi din România.

Ora de Sibiu a scris, în 15 octombrie 2026, despre zborurile AnimaWings rămân suspendate încă o lună: cererea de insolvență, respinsă de instanță.

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