Emoție la Avrig la proiecția „Maria – Inima României”. Localnică: „Străbunicul meu a fost decorat de Regină” / video foto

Povestea Reginei Maria a trezit emoții și amintiri de familie la Palatul Brukenthal din Avrig, unde a fost proiectat documentarul „Maria – Inima României”. O localnica a venit cu o carte poștală care amintește de vizita familiei regale la Avrig, în 1919, și a povestit cum străbunicul său a fost decorat chiar de regină. Alți spectatori au descoperit detalii mai puțin cunoscute despre viața suveranei, inclusiv povestea inimii sale, care se află astăzi la Castelul Pelișor din Sinaia. Filmul, realizat cu imagini din arhive internaționale și mărturii ale unor oameni care au cunoscut familia regală, face parte dintr-un turneu național dedicat cunoașterii istoriei României.

În decorul Palatului Brukenthal din Avrig, fosta reședință de vară a baronului Samuel von Brukenthal, spectatorii au urmărit povestea unei prințese britanice care a devenit una dintre cele mai cunoscute regine ale României. Imaginile de arhivă au readus în fața publicului momente din viața Mariei, de la sosirea sa în țară până la anii grei ai Primului Război Mondial și perioada în care România și-a împlinit idealul Marii Uniri.

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▶ Vezi pagina acestui video: Emoție la Avrig la proiecția „Maria – Inima României”. Localnică: „Străbunicul meu a fost decorat de Regină” — VIDEO

Regina Maria a rămas în memoria românilor și prin implicarea sa în îngrijirea soldaților răniți și a bolnavilor, în timpul războiului. A mers în spitale, a încurajat militarii și a fost alături de cei aflați în suferință. Dincolo de rolul său în familia regală, apropierea de oameni i-a adus respectul și afecțiunea multor români, care au numit-o „Regina inimilor”.

La Avrig, această legătură cu trecutul a căpătat o semnificație aparte. Pentru unii dintre cei prezenți, Regina Maria nu este doar un personaj din cărțile de istorie, ci și o amintire păstrată prin poveștile bunicilor și străbunicilor.

O femeie a adus o carte poștală din 1919. Bunicul său a întâmpinat familia regală la Avrig

Unul dintre momentele emoționante ale întâlnirii a fost mărturia unei localnice care a venit cu o veche carte poștală, păstrată ca amintire a vizitei familiei regale la Avrig, în anul 1919.

Femeia a povestit că bunicul său avea atunci 19 ani și se număra printre cei care au întâmpinat familia regală în gara din localitate. Alături de el se afla și bunica sa, iar la eveniment a participat și o formație de călușari.

Pentru familia sa, întâlnirea cu regii României a rămas o amintire transmisă din generație în generație. Străbunicul ei a luptat în Primul Război Mondial și a fost decorat de Regina Maria și de Regele Ferdinand.

„Este important mai ales pentru comunitatea tradițională, pentru că străbunicii noștri și bunicii au iubit regii României și în special pe Maria, Regina inimilor. Unii dintre străbunici au fost pe front și au fost decorați de Regina Maria. Iar atunci când s-a întâmplat Unirea, în primul rând au ovaționat-o pe regină”, a povestit Maria Grancea

Aceasta a prezentat și cartea poștală, pe care se află o mențiune despre primirea familiei regale în gara din Avrig.

„Vreau să vă arăt că am aici o mică carte poștală, pe care scrie «În amintirea zilei din 1919, la primirea Majestăților Lor în gara Avrig». Vreau să vă spun că bunicul meu a fost acolo. Avea 19 ani, cu bunica și o formație de călușari. Străbunicul meu a fost decorat o dată de Regina Maria și de trei ori de Regele Ferdinand, în Primul Război Mondial, iar când eram copil îmi povestea cu atâta dragoste despre regi. Realmente au iubit-o. Oamenii de la țară au iubit-o”, a mărturisit femeia

Pentru ea, documentarul a fost și o ocazie de a readuce în atenție poveștile pe care le asculta în copilărie.

„Nu știu cât mai știu cei de acum, dar istoria trebuie să se întoarcă în forma ei, aceea care a fost, să o înțeleagă și cei tineri, pentru că chiar avem lucruri de care să fim mândri”, a adăugat localnicul.

Îmbrăcată în port popular, o spectatoare a retrăit povestea reginei pe care o descoperise în cărți

La proiecție au participat și membre ale Șezătorii Avrig, îmbrăcate în costume populare. Printre ele s-a aflat și Carmen Bădilă, care a mărturisit că povestea Reginei Maria îi era cunoscută dintr-o carte primită în dar.

Pentru ea, documentarul a însemnat ocazia de a vedea imagini ale unor evenimente și personaje despre care citise deja. Filmul a completat povestea cunoscută din paginile cărții și i-a oferit o nouă perspectivă asupra vieții reginei.

„Foarte frumos. Citisem cartea și, dacă am citit cartea, deja cumva am suprapus ceea ce am citit peste imagini și mi-a plăcut foarte mult. Fac parte din Șezătoarea Avrig și doamna Maria Grancea, care este coordonatoarea noastră, a fost invitată și, la rândul ei, ne-a adus și pe noi. Ne-a făcut o reală plăcere și vă mulțumim pentru invitație”, a declarat Carmen Bădilă.

Spectatoarea consideră că astfel de documentare ar trebui să ajungă și în școli, pentru ca elevii să descopere mai multe despre personalitățile care au marcat istoria României.

„Ar fi bine să fie prezentat și în școli. Din păcate, chiar copil fiind, n-am știut multe lucruri, dar am primit cartea în dar și am citit-o cu drag. Chiar am citit-o din scoarță în scoarță și acum mi-a plăcut foarte mult filmul”, a mai spus aceasta. Mai multe femei din Avrig au venit la proiecția documentarului îmbrăcate în port popular, în semn de respect și prețuire față de Regina Maria, dorind să aducă astfel un omagiu suveranei care a rămas în inimile românilor.

Documentarul a fost filmat în șase țări. Imagini și mărturii recuperate din 15 arhive

În spatele documentarului „Maria – Inima României” se află o amplă muncă de cercetare și documentare. Echipa de producție a filmat în șase țări și a folosit materiale din 15 arhive, pentru a reconstrui cât mai fidel viața Reginei Maria și atmosfera epocii în care aceasta a trăit.

Imaginile istorice, unele restaurate și colorizate, surprind momente din viața familiei regale, evenimente publice și fragmente din istoria României. Mărturiile incluse în documentar completează imaginile și aduc în prim-plan amintirile unor persoane care au cunoscut-o pe regină sau au fost apropiate de familia regală.

Dan Drăghicescu, unul dintre producătorii documentarului, a explicat că proiectul a fost realizat alături de John Florescu, producător executiv, și Viorel Chetraru.

„Practic, la «Maria – Inima României», documentarul istoric, împreună cu John Florescu, producător executiv, și cu Viorel Chetraru, noi am filmat în șase țări: în Marea Britanie, în Franța, în Bulgaria, în Germania, în Statele Unite ale Americii și în România. Arhivele sunt luate din 15 arhive internaționale, incluzând, evident, Arhivele Naționale ale României”, a declarat Dan Drăghicescu.

Producătorul a vorbit și despre cercetătorii care au contribuit la realizarea filmului, printre care Kevin Bianchi, din Statele Unite ale Americii.

„John Florescu a adus în proiect cercetători, în speță Kevin Bianchi, din Statele Unite, care ne-a ajutat mult pe această temă”, a explicat producătorul.

Mărturia unei femei care a cunoscut-o pe Regina Maria, înregistrată la vârsta de 101 ani

Unul dintre cele mai valoroase momente ale documentarului este interviul cu Lenny Sragher, fiica secretarului lui Barbu Știrbey, unul dintre apropiații Reginei Maria.

Interviul a fost realizat la Miami, în Statele Unite ale Americii, când femeia avea 101 ani. Mărturia sa este importantă deoarece a cunoscut-o personal pe regină și a putut vorbi despre aceasta din propriile amintiri.

Dan Drăghicescu a povestit că femeia a murit la vârsta de 103 ani, însă mărturia ei a rămas păstrată în documentar.

„Doamna Lenny Sragher, pe care ați văzut-o în film, este fata secretarului lui Barbu Știrbey. Când i-am luat interviu, John Florescu i-a luat interviu în Miami, avea 101 ani și a trăit până acum doi ani. Din păcate, a murit la 103 ani. S-a stins, dar este un martor ocular care a cunoscut-o pe regină”, a declarat Dan Drăghicescu.

Prin astfel de mărturii, filmul aduce în fața publicului nu doar evenimentele importante ale epocii, ci și amintiri personale care riscă să se piardă odată cu trecerea generațiilor.

Povestea inimii Reginei Maria, una dintre descoperirile emoționante pentru spectatori

Documentarul readuce în atenție și una dintre cele mai tulburătoare povești legate de Regina Maria: ultima sa dorință, ca inima să-i fie păstrată separat de trup, într-un loc pe care l-a iubit.

Regina Maria a avut o legătură aparte cu Balcicul, oraș aflat astăzi în Bulgaria, unde și-a amenajat o reședință și unde obișnuia să petreacă perioade de liniște, departe de îndatoririle oficiale.

După moartea sa, în 1938, inima reginei a fost așezată într-o casetă de argint și depusă la capela Stella Maris din Balcic, potrivit dorinței sale.

În 1940, după cedarea Cadrilaterului către Bulgaria, inima a fost adusă în România și păstrată la Castelul Bran. Ulterior, a ajuns în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României, iar în 2015 a fost transferată la Castelul Pelișor din Sinaia.

Astăzi, inima Reginei Maria se află în Salonul de Aur al castelului, încăperea în care suverana și-a petrecut ultimele clipe de viață. Caseta este învelită în drapelele României și Marii Britanii, țara în care regina s-a născut.

Pentru unii dintre spectatorii prezenți la Avrig, această parte a documentarului a fost o adevărată descoperire.

„Un lucru m-a impresionat foarte, foarte tare: inima Reginei Maria, dorința ei de a rămâne pe veci, ca moștenire poporului român”, a mărturisit unul dintre cei prezenți.

Povestea inimii sale a rămas, peste generații, unul dintre simbolurile legăturii pe care Regina Maria a simțit-o față de România.

„Sper să inspire cât mai mulți tineri și cât mai multe femei”

La finalul proiecției, spectatorii au vorbit despre curajul și determinarea Reginei Maria, dar și despre importanța cunoașterii istoriei.

O localnică prezentă la eveniment a mărturisit că o admira deja pe regină, însă documentarul a ajutat-o să descopere și alte aspecte ale personalității sale.

„Filmul a fost foarte frumos, am învățat foarte multe. Știam despre Regina Maria și am admirat-o dintotdeauna, dar astăzi ni s-a creat o imagine și mai frumoasă”, a declarat femeia.

Pentru aceasta, povestea reginei reprezintă un exemplu de putere și implicare, mai ales pentru generațiile tinere.

„Este o femeie foarte puternică. Regina Maria și-a dovedit lucrul ăsta și e un model. Sper să inspire cât mai mulți tineri, cât mai multe femei. Și mi-a plăcut că filmul acesta a arătat realitatea și a arătat istoria. Mi-aș dori să fie cunoscut de cât mai mulți tineri și de cât mai mulți adolescenți”, a spus spectatoarea.

Femeia a apreciat și felul în care documentarul abordează istoria României, inclusiv modul în care memoria trecutului a fost influențată în perioada comunistă.

„Realitatea este că perioada comunistă n-a fost o perioadă bună pentru istorie și pentru români. Democrația e cea mai bună modalitate, după părerea mea. Și filmul subliniază lucrul ăsta, iar tenacitatea, puterea acestei femei sunt admirabile”, a adăugat localnica.

Povestea Reginei Maria ajunge în mai multe județe ale țării

Proiecția de la Palatul Brukenthal din Avrig face parte din Turneul Național de Educație Istorică, în cadrul căruia documentarul „Maria – Inima României” este prezentat publicului din mai multe zone ale României.

Filmul urmărește viața unei femei născute într-o familie regală britanică, devenită regină a României, care a fost martoră la unele dintre cele mai importante momente ale istoriei țării. Implicarea sa în timpul Primului Război Mondial, sprijinul acordat soldaților și rolul său diplomatic după Marea Unire au făcut din Regina Maria o personalitate importantă a epocii.

La Avrig, documentarul a adus împreună oameni de vârste diferite, unii veniți să descopere istoria, alții să regăsească poveștile auzite de la părinți și bunici.

O carte poștală păstrată din 1919, amintirea unui străbunic decorat pe front, mărturia unei femei care a cunoscut-o personal pe regină și povestea inimii sale au dat întâlnirii o încărcătură emoțională aparte.

La aproape un secol de la moartea sa, Regina Maria continuă să fie descoperită de noi generații. Iar pentru cei care au urmărit documentarul la Avrig, istoria nu a mai însemnat doar date și evenimente, ci și poveștile unor oameni care au trăit acele vremuri și au transmis mai departe amintirea reginei.

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