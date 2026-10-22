Cine nu și-a luat bilet la timp va trebui să aștepte până la anul: ultimele patru reprezentații „Faust” din 2026 sunt sold out, iar datele din 2027 nu au fost încă stabilite.

Pentru „Faust”, „casa închisă” a devenit aproape o regulă. Și de data aceasta, biletele pentru ultimele patru reprezentații din 2026 s-au epuizat. Spectaculosul montaj al lui Silviu Purcărete, producție a Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu (TNRS), se joacă pe 30 și 31 octombrie și pe 6 și 7 noiembrie, de la ora 19:00, în Sala Faust a Fabricii de Cultură, pe strada Triajului 1–3. Spectacolul durează aproximativ două ore (1 h 55 min). Un bilet a costat 125 de lei.

Sunt ultimele patru din cele opt reprezentații de toamnă, programate pe 4–5 septembrie, 2–3 octombrie, 30–31 octombrie și 6–7 noiembrie, pentru care biletele au fost puse în vânzare pe 15 iulie.

Scenă din „Faust”, regia Silviu Purcărete. Foto: TNRS / Paul Băilă

Faust ia o pauză. Cât durează, nici teatrul nu știe

Sorana Maier, purtătoarea de cuvânt a TNRS, a confirmat pentru Ora de Sibiu că acestea sunt ultimele reprezentații din acest an. Faust se va întoarce în 2027, dar deocamdată fără o dată. „Încă nu știm pentru 2027”, a spus Sorana Maier. Teatrul nu a stabilit nici datele reprezentațiilor, nici momentul în care vor fi puse în vânzare biletele. Nici despre preț nu există deocamdată vreo decizie. Întrebată dacă biletele se vor scumpi anul viitor, purtătoarea de cuvânt a răspuns: „Nu pot să mă pronunț”.

Pauza nu vine din lipsă de cerere. În primăvară, directorul general al TNRS, Constantin Chiriac, spunea că spectacolul are invitații „peste tot în lume”: la Armory, în New York, la Tokyo, la Paris și în Polonia.

Scenă din „Faust”. Foto: arhivă

Mai rapid decât un pact cu diavolul: bilete epuizate în două minute

Cei care vor să prindă spectacolul anul viitor ar face bine să fie atenți la anunțuri. Experiența ultimelor sezoane arată că biletele dispar în câteva minute. În martie, TNRS a pus în vânzare biletele pentru cele 12 reprezentații din mai-iulie, iar acestea s-au epuizat aproape imediat. „Din 2007 jucăm cu casa închisă Faust. Anul acesta, în două minute s-au epuizat toate biletele până în luna august”, declara în aprilie Constantin Chiriac.

Datele noilor reprezentații sunt anunțate de obicei mai întâi în newsletterul TNRS, iar biletele se vând online, pe tnrs.ro și la Agenția Teatrală din Sibiu.

„Faust”, regia Silviu Purcărete. Foto: TNRS / Sebastian Marcovici

De 19 ani, peste 300 de seri și niciun loc gol

Povestea acestui succes a început pe 19 septembrie 2007, când Sibiul era Capitală Culturală Europeană. De atunci, spectacolul s-a jucat, de fiecare dată, cu casa închisă, a confirmat purtătoarea de cuvânt a teatrului. „Gândiți-vă că anul trecut au fost 18 ani și 300 de reprezentații”, a amintit Sorana Maier. Odată cu reprezentațiile din această toamnă, „Faust” ajunge la 332.

Publicul la reprezentația cu numărul 300, pe 1 noiembrie 2025. Foto: arhivă Ora de Sibiu

Un spectacol prin care publicul trece la propriu

Montat într-o fostă hală industrială, „Faust” după Goethe reunește peste 100 de actori, dansatori și muzicieni, care îi poartă pe spectatori, la propriu, prin lumea lui Faust. Rolurile principale sunt interpretate de Ofelia Popii, în Mefisto, și de Miklós Bács, în Faust.

Spectacolul a făcut și o carieră internațională: a fost jucat la Festivalul Goethe de la Frankfurt (2008), la Edinburgh International Festival (2009), la Bruxelles, în hala Tour & Taxis, și la Maribor, Capitală Culturală Europeană în 2012. La Edinburgh, Ofelia Popii a primit premiul Herald Angel pentru rolul Mefisto.

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