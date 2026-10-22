Fiscul, Băcilă, Rotar, foști jucători și firme, la masa credală a FC Hermannstadt: totalul sare de 28 de milioane de lei

Masa credală totală aprobată de Adunarea Creditorilor FC Hermannstadt, club aflat în procedura de faliment este de 28,4 milioane de lei, echivalentul a 5,6 milioane de euro.

Fostul acționar Ștefan Mihai Băcilă figurează în tabelul definitiv al creditorilor AFC Hermannstadt cu suma de 3.854.195 de lei (771.000 de euro), reprezentând 13,57% din totalul creanțelor înscrise. Pe listă apar și două societăți asociate acestuia, Terra Building SRL, cu 1,25 milioane de lei (250.000 de euro), și Asterra Con SRL, cu 1,9 milioane de lei (380.000 de euro). În total, Ștefan Băcilă și cele două firme au de recuperat 7.004.195 de lei, aproximativ 1,4 milioane de euro.

Cel mai mare creditor este AJFP Sibiu, cu 6,17 milioane de lei (aproximativ 1,22 milioane de euro), un procent de 21,74% din total.

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La masa credală sunt mulți foști jucători dinainte de intrarea în insolvență a clubului, în 2021, liderul fiind Kevin Rimane cu 373.506 lei, urmat de Cristiano Figueiredo cu 237.955,51 lei și Goran Karanovic, cu 217.672,40 lei.

Paradoxal, Federația de Fotbal este și ea pe acest tabel cu suma de 408.440,60 lei, fapt care a dus probabil la neplata către FC Hermannstadt a sumei pentru regula ”5+6”.

Iată cum arată tabelul definit al creanțelor clubului, conform Golazo.

Tabelul definitiv actualizat al creanțelor FC Hermannstadt, la 16 septembrie 2026

Nr. crt. Denumire creditor Categoria de creanță Suma aprobată (lei) 1 Terra Building SRL (Ștefan Băcilă) Creanță garantată 252.042 2 DGRFP Brașov – A.J.F.P. Sibiu Creanță bugetară 6.176.687 3 Baba Alhassan Creanță salarială 7.403 4 Issah Saeed Creanță salarială 6.169 5 Mino Sota Creanță salarială 6.169 6 Diarrassouba Ousmane Viera Creanță salarială 109.192 7 Santos Pires Romario Creanță salarială 86.367 8 Santos Oliveira Joalisson Creanță salarială 54.287 9 Adae Bright Creanță salarială 49.352 10 Popa Iulian Creanță salarială 29.414 11 Adi&Nicol SRL Creanță chirografară 95.000 12 Alzner Automotive GmbH Creanță chirografară 494.710 13 Apollo-Central SNS SRL Creanță chirografară 337.937,94 14 Asociația Sportivă Transil 2008 Creanță chirografară 23.846,17 15 Asterra Con SRL (Ștefan Băcilă) Creanță chirografară 1.900.000 16 Băcilă Nicoleta Creanță chirografară 50.000 17 Ștefan Băcilă Creanță chirografară 3.854.195 18 Cartel SRL Creanță chirografară 5.305 19 Derby Sport SRL Creanță chirografară 55.632,02 20 Don Mario Club SRL Creanță chirografară 17.373,34 21 East Epean Supply Solution SRL Creanță chirografară 204.238 22 E Imob Rent SRL Creanță chirografară 10.194,16 23 Farmacia Perfect Care SRL Creanță chirografară 9.273,91 24 Federația Română de Fotbal Creanță chirografară 408.440,60 25 Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA Creanță chirografară 26.250 26 Global Sport Management SRL Creanță chirografară 69.586,55 27 Grano Pane SRL Creanță chirografară 8.505 28 Incorso Consult SRL Creanță chirografară 611.000 29 Klaus Distribution SRL Creanță chirografară 5.055,34 30 Muller Peter Thomas Creanță chirografară 579.499 31 Naturdiro SRL (Claudiu Rotar) Creanță chirografară 741.130 32 Naturstore SRL (Claudiu Rotar) Creanță chirografară 2.330.000 33 Nord Construct Creanță chirografară 485.000 34 Claudiu Rotar Creanță chirografară 5.079.045 35 Sărmășan Cătălin Viorel P.F.A. Creanță chirografară 67.781 36 Wilhelm Albert Creanță chirografară 529.487 37 Ante Aralica Creanță chirografară 86.574,25 38 Beza Eugen Creanță chirografară 40.000 39 Boiangiu Sorin Creanță chirografară 42.298 40 Cristiano Pereira Figueiredo Creanță chirografară 237.955,51 41 Dâlbea Răzvan Adrian Creanță chirografară 130.356,09 42 Debejuh Gabriel Creanță chirografară 83.099,20 43 Drazen Bagaric Creanță chirografară 85.337,47 44 Goran Karanovic Creanță chirografară 217.672,40 45 Isac Stelian Creanță chirografară 8.489 46 Matricardi Patricio Martin Creanță chirografară 121.558,01 47 Mătel Alexandru Creanță chirografară 169.230,40 48 Osan Paul Vasile Creanță chirografară 14.841 49 Rus Ionut Casian Creanță chirografară 34.630 50 Scarlatache Manuel-Adrian Creanță chirografară 119.720 51 Albes Yanez Ruben Creanță chirografară 91.027 52 Mayoral Lastras David Creanță chirografară 127.635 53 Fortes Moreira Fabio Creanță chirografară 96.073 54 Yazalde Gomez Pinto Creanță chirografară 78.164,18 55 Elbers Stanley Ronny Willem Creanță chirografară 88.553 56 Asociația Club Sportiv Unirea Bascov Creanță chirografară 74.206 57 Kevin Rimon Rimane Creanță chirografară 373.506 58 Ciobotariu Liviu Creanță chirografară 99.585 59 Belu Iordache Creanță chirografară 147.176 60 Ster Adrian Cristian Marin Creanță chirografară 22.262 61 Ivan Cabezudo Serrano Creanță chirografară 42.792 62 Terra Building SRL Creanță chirografară 997.958 TOTAL GENERAL 28.406.265,54

Potrivit convocării din 20 octombrie 2026, lichidatorul judiciar a anunțat că, pe 29 octombrie, creditorii vor discuta cesionarea drepturilor de creanță provenite din transferul fotbalistului Ianis Stoica în favoarea lui Ștefan Mihai Băcilă, în contul împrumuturilor acordate de acesta asociației FC Hermannstadt. Cu siguranță, banii din transferul lui Ianis Stoica urmează să vină pe viitor, după ce se va deschide proces la FIFA pentru următoarele două tranșe.

În litigiul de la FIFA, FC Hermannstadt a obținut o decizie favorabilă în fața clubului Amadora doar privind prima tranșă din transferul lui Ianis Stoica, scadentă la 30 august 2025 și a încasat deja 285.000 de euro.

Primăria Sibiu a solicitat în instanță recuperarea de la FC Hermannstadt a 14.615.000 de lei, plus o penalitate de 1% pentru fiecare zi de întârziere, după ce nu a fost inclusă la masa credală.

Un control al Direcției Regionale Antifraudă Fiscală a scos la iveală decontări făcute de club de la Primărie de peste 2 milioane de lei, care au fost realizate pe baza unor facturi anulate ulterior!

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