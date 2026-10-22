Jucătorii FC Hermannstadt sărbătorind pe teren, în echipament alb

Masa credală totală aprobată de Adunarea Creditorilor FC Hermannstadt, club aflat în procedura de faliment este de 28,4 milioane de lei, echivalentul a 5,6 milioane de euro.

Fostul acționar Ștefan Mihai Băcilă figurează în tabelul definitiv al creditorilor AFC Hermannstadt cu suma de 3.854.195 de lei (771.000 de euro), reprezentând 13,57% din totalul creanțelor înscrise. Pe listă apar și două societăți asociate acestuia, Terra Building SRL, cu 1,25 milioane de lei (250.000 de euro), și Asterra Con SRL, cu 1,9 milioane de lei (380.000 de euro). În total, Ștefan Băcilă și cele două firme au de recuperat 7.004.195 de lei, aproximativ 1,4 milioane de euro.

Fiscul, Băcilă, Rotar, foști jucători și firme, la masa credală a FC Hermannstadt: totalul sare de 28 de milioane de lei

Celălalt fost acționar, Claudiu Rotar, figurează cu o creanță de 5,07 milioane de lei (1,01 milioane de euro). La aceasta se adaugă sumele datorate celor două firme asociate: Naturstore SRL, cu 2,33 milioane de lei (461.000 de euro) și Naturdiro SRL, cu 741.130 de lei (147.000 de euro). În total, Rotar și cele două societăți ale sale au de recuperat 8.150.175 de lei (aproximativ 1,613 milioane de euro), sumă care îl plasează lider în top.

Cel mai mare creditor este AJFP Sibiu, cu 6,17 milioane de lei (aproximativ 1,22 milioane de euro), un procent de 21,74% din total.

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La masa credală sunt mulți foști jucători dinainte de intrarea în insolvență a clubului, în 2021, liderul fiind Kevin Rimane cu 373.506 lei, urmat de Cristiano Figueiredo cu 237.955,51 lei și Goran Karanovic, cu 217.672,40 lei.

Paradoxal, Federația de Fotbal este și ea pe acest tabel cu suma de 408.440,60 lei, fapt care a dus probabil la neplata către FC Hermannstadt a sumei pentru regula ”5+6”.

Iată cum arată tabelul definit al creanțelor clubului, conform Golazo.

Tabelul definitiv actualizat al creanțelor FC Hermannstadt, la 16 septembrie 2026

Nr. crt.Denumire creditorCategoria de creanțăSuma aprobată (lei)
1Terra Building SRL (Ștefan Băcilă)Creanță garantată252.042
2DGRFP Brașov – A.J.F.P. SibiuCreanță bugetară6.176.687
3Baba AlhassanCreanță salarială7.403
4Issah SaeedCreanță salarială6.169
5Mino SotaCreanță salarială6.169
6Diarrassouba Ousmane VieraCreanță salarială109.192
7Santos Pires RomarioCreanță salarială86.367
8Santos Oliveira JoalissonCreanță salarială54.287
9Adae BrightCreanță salarială49.352
10Popa IulianCreanță salarială29.414
11Adi&Nicol SRLCreanță chirografară95.000
12Alzner Automotive GmbHCreanță chirografară494.710
13Apollo-Central SNS SRLCreanță chirografară337.937,94
14Asociația Sportivă Transil 2008Creanță chirografară23.846,17
15Asterra Con SRL (Ștefan Băcilă)Creanță chirografară1.900.000
16Băcilă NicoletaCreanță chirografară50.000
17Ștefan BăcilăCreanță chirografară3.854.195
18Cartel SRLCreanță chirografară5.305
19Derby Sport SRLCreanță chirografară55.632,02
20Don Mario Club SRLCreanță chirografară17.373,34
21East Epean Supply Solution SRLCreanță chirografară204.238
22E Imob Rent SRLCreanță chirografară10.194,16
23Farmacia Perfect Care SRLCreanță chirografară9.273,91
24Federația Română de FotbalCreanță chirografară408.440,60
25Fotbal Club CFR 1907 Cluj SACreanță chirografară26.250
26Global Sport Management SRLCreanță chirografară69.586,55
27Grano Pane SRLCreanță chirografară8.505
28Incorso Consult SRLCreanță chirografară611.000
29Klaus Distribution SRLCreanță chirografară5.055,34
30Muller Peter ThomasCreanță chirografară579.499
31Naturdiro SRL (Claudiu Rotar)Creanță chirografară741.130
32Naturstore SRL (Claudiu Rotar)Creanță chirografară2.330.000
33Nord ConstructCreanță chirografară485.000
34Claudiu RotarCreanță chirografară5.079.045
35Sărmășan Cătălin Viorel P.F.A.Creanță chirografară67.781
36Wilhelm AlbertCreanță chirografară529.487
37Ante AralicaCreanță chirografară86.574,25
38Beza EugenCreanță chirografară40.000
39Boiangiu SorinCreanță chirografară42.298
40Cristiano Pereira FigueiredoCreanță chirografară237.955,51
41Dâlbea Răzvan AdrianCreanță chirografară130.356,09
42Debejuh GabrielCreanță chirografară83.099,20
43Drazen BagaricCreanță chirografară85.337,47
44Goran KaranovicCreanță chirografară217.672,40
45Isac StelianCreanță chirografară8.489
46Matricardi Patricio MartinCreanță chirografară121.558,01
47Mătel AlexandruCreanță chirografară169.230,40
48Osan Paul VasileCreanță chirografară14.841
49Rus Ionut CasianCreanță chirografară34.630
50Scarlatache Manuel-AdrianCreanță chirografară119.720
51Albes Yanez RubenCreanță chirografară91.027
52Mayoral Lastras DavidCreanță chirografară127.635
53Fortes Moreira FabioCreanță chirografară96.073
54Yazalde Gomez PintoCreanță chirografară78.164,18
55Elbers Stanley Ronny WillemCreanță chirografară88.553
56Asociația Club Sportiv Unirea BascovCreanță chirografară74.206
57Kevin Rimon RimaneCreanță chirografară373.506
58Ciobotariu LiviuCreanță chirografară99.585
59Belu IordacheCreanță chirografară147.176
60Ster Adrian Cristian MarinCreanță chirografară22.262
61Ivan Cabezudo SerranoCreanță chirografară42.792
62Terra Building SRLCreanță chirografară997.958
TOTAL GENERAL28.406.265,54

Potrivit convocării din 20 octombrie 2026, lichidatorul judiciar a anunțat că, pe 29 octombrie, creditorii vor discuta cesionarea drepturilor de creanță provenite din transferul fotbalistului Ianis Stoica în favoarea lui Ștefan Mihai Băcilă, în contul împrumuturilor acordate de acesta asociației FC Hermannstadt. Cu siguranță, banii din transferul lui Ianis Stoica urmează să vină pe viitor, după ce se va deschide proces la FIFA pentru următoarele două tranșe.

În litigiul de la FIFA, FC Hermannstadt a obținut o decizie favorabilă în fața clubului Amadora doar privind prima tranșă din transferul lui Ianis Stoica, scadentă la 30 august 2025 și a încasat deja 285.000 de euro.

Primăria Sibiu a solicitat în instanță recuperarea de la FC Hermannstadt a 14.615.000 de lei, plus o penalitate de 1% pentru fiecare zi de întârziere, după ce nu a fost inclusă la masa credală.

Un control al Direcției Regionale Antifraudă Fiscală a scos la iveală decontări făcute de club de la Primărie de peste 2 milioane de lei, care au fost realizate pe baza unor facturi anulate ulterior!

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