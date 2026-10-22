Fiscul, Băcilă, Rotar, foști jucători și firme, la masa credală a FC Hermannstadt: totalul sare de 28 de milioane de lei

Masa credală totală aprobată de Adunarea Creditorilor FC Hermannstadt, club aflat în procedura de faliment este de 28,4 milioane de lei, echivalentul a 5,6 milioane de euro.
Fostul acționar Ștefan Mihai Băcilă figurează în tabelul definitiv al creditorilor AFC Hermannstadt cu suma de 3.854.195 de lei (771.000 de euro), reprezentând 13,57% din totalul creanțelor înscrise. Pe listă apar și două societăți asociate acestuia, Terra Building SRL, cu 1,25 milioane de lei (250.000 de euro), și Asterra Con SRL, cu 1,9 milioane de lei (380.000 de euro). În total, Ștefan Băcilă și cele două firme au de recuperat 7.004.195 de lei, aproximativ 1,4 milioane de euro.
Celălalt fost acționar, Claudiu Rotar, figurează cu o creanță de 5,07 milioane de lei (1,01 milioane de euro). La aceasta se adaugă sumele datorate celor două firme asociate: Naturstore SRL, cu 2,33 milioane de lei (461.000 de euro) și Naturdiro SRL, cu 741.130 de lei (147.000 de euro). În total, Rotar și cele două societăți ale sale au de recuperat 8.150.175 de lei (aproximativ 1,613 milioane de euro), sumă care îl plasează lider în top.
Cel mai mare creditor este AJFP Sibiu, cu 6,17 milioane de lei (aproximativ 1,22 milioane de euro), un procent de 21,74% din total.
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La masa credală sunt mulți foști jucători dinainte de intrarea în insolvență a clubului, în 2021, liderul fiind Kevin Rimane cu 373.506 lei, urmat de Cristiano Figueiredo cu 237.955,51 lei și Goran Karanovic, cu 217.672,40 lei.
Paradoxal, Federația de Fotbal este și ea pe acest tabel cu suma de 408.440,60 lei, fapt care a dus probabil la neplata către FC Hermannstadt a sumei pentru regula ”5+6”.
Iată cum arată tabelul definit al creanțelor clubului, conform Golazo.
Tabelul definitiv actualizat al creanțelor FC Hermannstadt, la 16 septembrie 2026
|Nr. crt.
|Denumire creditor
|Categoria de creanță
|Suma aprobată (lei)
|1
|Terra Building SRL (Ștefan Băcilă)
|Creanță garantată
|252.042
|2
|DGRFP Brașov – A.J.F.P. Sibiu
|Creanță bugetară
|6.176.687
|3
|Baba Alhassan
|Creanță salarială
|7.403
|4
|Issah Saeed
|Creanță salarială
|6.169
|5
|Mino Sota
|Creanță salarială
|6.169
|6
|Diarrassouba Ousmane Viera
|Creanță salarială
|109.192
|7
|Santos Pires Romario
|Creanță salarială
|86.367
|8
|Santos Oliveira Joalisson
|Creanță salarială
|54.287
|9
|Adae Bright
|Creanță salarială
|49.352
|10
|Popa Iulian
|Creanță salarială
|29.414
|11
|Adi&Nicol SRL
|Creanță chirografară
|95.000
|12
|Alzner Automotive GmbH
|Creanță chirografară
|494.710
|13
|Apollo-Central SNS SRL
|Creanță chirografară
|337.937,94
|14
|Asociația Sportivă Transil 2008
|Creanță chirografară
|23.846,17
|15
|Asterra Con SRL (Ștefan Băcilă)
|Creanță chirografară
|1.900.000
|16
|Băcilă Nicoleta
|Creanță chirografară
|50.000
|17
|Ștefan Băcilă
|Creanță chirografară
|3.854.195
|18
|Cartel SRL
|Creanță chirografară
|5.305
|19
|Derby Sport SRL
|Creanță chirografară
|55.632,02
|20
|Don Mario Club SRL
|Creanță chirografară
|17.373,34
|21
|East Epean Supply Solution SRL
|Creanță chirografară
|204.238
|22
|E Imob Rent SRL
|Creanță chirografară
|10.194,16
|23
|Farmacia Perfect Care SRL
|Creanță chirografară
|9.273,91
|24
|Federația Română de Fotbal
|Creanță chirografară
|408.440,60
|25
|Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA
|Creanță chirografară
|26.250
|26
|Global Sport Management SRL
|Creanță chirografară
|69.586,55
|27
|Grano Pane SRL
|Creanță chirografară
|8.505
|28
|Incorso Consult SRL
|Creanță chirografară
|611.000
|29
|Klaus Distribution SRL
|Creanță chirografară
|5.055,34
|30
|Muller Peter Thomas
|Creanță chirografară
|579.499
|31
|Naturdiro SRL (Claudiu Rotar)
|Creanță chirografară
|741.130
|32
|Naturstore SRL (Claudiu Rotar)
|Creanță chirografară
|2.330.000
|33
|Nord Construct
|Creanță chirografară
|485.000
|34
|Claudiu Rotar
|Creanță chirografară
|5.079.045
|35
|Sărmășan Cătălin Viorel P.F.A.
|Creanță chirografară
|67.781
|36
|Wilhelm Albert
|Creanță chirografară
|529.487
|37
|Ante Aralica
|Creanță chirografară
|86.574,25
|38
|Beza Eugen
|Creanță chirografară
|40.000
|39
|Boiangiu Sorin
|Creanță chirografară
|42.298
|40
|Cristiano Pereira Figueiredo
|Creanță chirografară
|237.955,51
|41
|Dâlbea Răzvan Adrian
|Creanță chirografară
|130.356,09
|42
|Debejuh Gabriel
|Creanță chirografară
|83.099,20
|43
|Drazen Bagaric
|Creanță chirografară
|85.337,47
|44
|Goran Karanovic
|Creanță chirografară
|217.672,40
|45
|Isac Stelian
|Creanță chirografară
|8.489
|46
|Matricardi Patricio Martin
|Creanță chirografară
|121.558,01
|47
|Mătel Alexandru
|Creanță chirografară
|169.230,40
|48
|Osan Paul Vasile
|Creanță chirografară
|14.841
|49
|Rus Ionut Casian
|Creanță chirografară
|34.630
|50
|Scarlatache Manuel-Adrian
|Creanță chirografară
|119.720
|51
|Albes Yanez Ruben
|Creanță chirografară
|91.027
|52
|Mayoral Lastras David
|Creanță chirografară
|127.635
|53
|Fortes Moreira Fabio
|Creanță chirografară
|96.073
|54
|Yazalde Gomez Pinto
|Creanță chirografară
|78.164,18
|55
|Elbers Stanley Ronny Willem
|Creanță chirografară
|88.553
|56
|Asociația Club Sportiv Unirea Bascov
|Creanță chirografară
|74.206
|57
|Kevin Rimon Rimane
|Creanță chirografară
|373.506
|58
|Ciobotariu Liviu
|Creanță chirografară
|99.585
|59
|Belu Iordache
|Creanță chirografară
|147.176
|60
|Ster Adrian Cristian Marin
|Creanță chirografară
|22.262
|61
|Ivan Cabezudo Serrano
|Creanță chirografară
|42.792
|62
|Terra Building SRL
|Creanță chirografară
|997.958
|TOTAL GENERAL
|28.406.265,54
Potrivit convocării din 20 octombrie 2026, lichidatorul judiciar a anunțat că, pe 29 octombrie, creditorii vor discuta cesionarea drepturilor de creanță provenite din transferul fotbalistului Ianis Stoica în favoarea lui Ștefan Mihai Băcilă, în contul împrumuturilor acordate de acesta asociației FC Hermannstadt. Cu siguranță, banii din transferul lui Ianis Stoica urmează să vină pe viitor, după ce se va deschide proces la FIFA pentru următoarele două tranșe.
În litigiul de la FIFA, FC Hermannstadt a obținut o decizie favorabilă în fața clubului Amadora doar privind prima tranșă din transferul lui Ianis Stoica, scadentă la 30 august 2025 și a încasat deja 285.000 de euro.
Primăria Sibiu a solicitat în instanță recuperarea de la FC Hermannstadt a 14.615.000 de lei, plus o penalitate de 1% pentru fiecare zi de întârziere, după ce nu a fost inclusă la masa credală.
Un control al Direcției Regionale Antifraudă Fiscală a scos la iveală decontări făcute de club de la Primărie de peste 2 milioane de lei, care au fost realizate pe baza unor facturi anulate ulterior!
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