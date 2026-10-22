Pe scurt: Hendrickson, companie americană cu fabrică la Sibiu, vizează extinderea cu un teren de 60.000 mp în Șura Mică. Achiziția ar putea ajunge la 1,52 milioane euro.

Hendrickson Romania, subsidiara locală a producătorului american de sisteme de suspensie, a decis la 31 martie 2026 să cumpere un teren de 60.000 de metri pătrați în localitatea Șura Mică, județul Sibiu. Terenul aparține Log Center Sibiu, iar prețul maxim de achiziție stabilit este de 1.520.000 de euro, potrivit unei decizii interne a companiei, citate de Economica.net.

Hendrickson Romania operează deja o fabrică la Sibiu, unde produce arcuri parabolice ușoare, grele și arcuri trape, destinate montării pe camioane. Compania este deținută direct de Hendrickson Commercial Vehicle Systems Europe GmbH din Austria și de Hendrickson Poland Sp. ZO.o.

În 2025, subsidiara din România a raportat o cifră de afaceri netă de peste 185 de milioane de lei, o creștere ușoară față de anul precedent. Profitul net a fost de 1,2 milioane de lei, cu 48% mai mic decât în 2024. Numărul mediu de angajați în 2025 a fost de 270, în scădere cu 53 față de anul anterior, conform bilanțurilor analizate de Economica.net.

Grupul Hendrickson, cu sediul central în Statele Unite, este unul dintre cei mai mari producători și furnizori de sisteme avansate de suspensie pentru industria vehiculelor comerciale la nivel global. Compania a fost fondată în 1913 în SUA, odată cu lansarea suspensiei durabile în tandem.

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