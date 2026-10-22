Pe scurt: Noul magazin IKEA din Cluj-Napoca va avea peste 17.000 mp și va oferi servicii complete, inclusiv restaurant suedez. Investiția face parte dintr-un plan de extindere de 130 milioane euro.

IKEA România va deschide al patrulea magazin al său în Cluj-Napoca, în cadrul proiectului de reconversie urbană RIVUS, dezvoltat pe fosta platformă Carbochim de către Iulian Dascălu și partenerii săi, potrivit StartupCafe.ro.

Noul magazin va avea o suprafață de peste 17.000 de metri pătrați și va oferi o gamă largă de produse IKEA, majoritatea disponibile pentru cumpărare și ridicare imediată.

Clienții vor putea plasa comenzi atât în magazin, cât și online, cu opțiunea de livrare la domiciliu pentru achizițiile mai complexe. Locația va include toate serviciile obișnuite ale magazinelor IKEA, precum planificarea locuinței, ridicarea comenzilor, un Restaurant Suedez și un Magazin de Delicatese Suedeze.

Veronica Matei, Country Real Estate Manager pentru IKEA South East Europe, a declarat:

„Ne dorim de mult timp să ne consolidăm prezența în Cluj-Napoca, iar astăzi ne bucurăm să facem un pas important în această direcție. Ambiția noastră este să aducem IKEA mai aproape de cât mai mulți oameni, oferindu-le modalități mai simple și mai convenabile de a ajunge la produsele și serviciile noastre. În același timp, ne păstrăm angajamentul față de prețurile accesibile. Împreună cu RIVUS, creăm o nouă experiență IKEA, integrată firesc în viața de zi cu zi a orașului, dar construită în jurul acelorași elemente pe care clienții le cunosc și le apreciază la IKEA: inspirație, servicii de calitate și expertiză în amenajarea locuinței”.

Proiectul RIVUS, dezvoltat de IULIUS și Atterbury Europe, este cea mai amplă inițiativă de reconversie urbană din România, cu o investiție de peste 550 milioane de euro. Tudor Ungurean, Chief Executive Officer IULIUS, a precizat:

„RIVUS este cel mai amplu proiect mixed-use de reconversie urbană în dezvoltare din România, un demers care a pornit și se construiește în jurul dorințelor și așteptărilor comunității. IKEA s-a regăsit constant în topul preferințelor exprimate de clujeni în studiile și analizele pe care le-am realizat și ne bucurăm să concretizăm acest parteneriat. Acesta reprezintă atât o premieră pentru portofoliul nostru, cât și o investiție majoră atrasă în Cluj-Napoca. Cu 80% din suprafața de retail închiriată, RIVUS va fi o destinație regională de referință, care atrage concepte și branduri internaționale importante, cu beneficii pe termen lung asupra orașului și a economiei locale”.

Noul magazin IKEA face parte dintr-un plan de investiții pe trei ani pentru piața din România, cu o valoare totală de aproximativ 130 milioane de euro. Din această sumă, 125 milioane de euro sunt alocate proiectelor de extindere și dezvoltare, iar 4,4 milioane de euro vor susține reducerea prețurilor în anul financiar 2027.

Aproximativ 55 milioane de euro din bugetul de extindere vor fi direcționați către deschiderea a 10 noi puncte de întâlnire cu clienții, inclusiv în Cluj-Napoca. Compania explorează, de asemenea, colaborări cu retaileri și centre comerciale existente, în linie cu strategia Ingka Group de dezvoltare a unor formate mai mici.

Ora de Sibiu a scris, în 7 octombrie 2026, despre planurile IKEA de a deschide 10 noi puncte de întâlnire cu clienții în România în următorii trei ani, inclusiv magazine de diferite dimensiuni.

Inaugurarea magazinului IKEA Cluj-Napoca este estimată pentru anul financiar 2029

IKEA și-a consolidat treptat prezența în Cluj-Napoca din 2019, când a deschis un punct de planificare a bucătăriilor, urmat de un Punct de Ridicare Comenzi în 2021 și de un Studio de Planificare și Comandă în 2025. Inaugurarea noului magazin este estimată pentru anul financiar 2029, adică în intervalul septembrie 2028 – august 2029, în concordanță cu calendarul de dezvoltare al proiectului RIVUS.

În prezent, IKEA operează în România trei magazine (două în București și unul în Timișoara), șase Studiouri de Planificare și Comandă în București, Constanța, Cluj-Napoca, Brașov și Iași, precum și cinci Puncte de ridicare comenzi în Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Sibiu și București.

Proiectul RIVUS va transforma fosta platformă industrială Carbochim, pe o suprafață de 14 hectare, într-un spațiu urban multifuncțional cu peste 400 de magazine, facilități culturale și de divertisment, birouri și peste 52.000 mp de zone verzi. Accentul este pus pe sustenabilitate și pe nevoile comunității, proiectul adresându-se atât locuitorilor din Cluj-Napoca, cât și celor din întreaga regiune.

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