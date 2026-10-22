Proprietarii de apartamente care și-au închis balconul sau l-au unit cu camera fără autorizație riscă să plătească impozit dublu pe locuință, potrivit noului Cod al urbanismului, în vigoare din 25 august 2026.

Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor a fost adoptat prin Legea nr. 169/2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 661 din 10 august 2026. El înlocuiește Legea 50/1991 privind autorizarea construcțiilor și Legea 350/2001 privind urbanismul.

Când se dublează impozitul

Articolul 301 alineatul (11) prevede că, pentru clădirile cu lucrări făcute fără autorizație sau cu încălcarea ei, nelegalizate până la intrarea în vigoare a Codului, impozitul pe clădiri se majorează cu 100%. Avocatul Bogdan Pițigoi a explicat pentru Digi24 că, la un apartament, majorarea se aplică impozitului pe întreaga locuință, nu doar pe suprafața balconului.

Majorarea nu vine automat. Ea se aplică de la data la care primăria constată lucrarea neautorizată și durează până când proprietarul obține autorizația de regularizare, adică actul prin care o lucrare făcută fără acte este legalizată ulterior, sau până când desființează lucrarea. Plata impozitului mărit nu legalizează lucrarea și nu scutește de amenzi.

Închiderea balconului: notificare, nu autorizație

Pentru lucrările noi, potrivit articolului 294, închiderea „în mod unitar” a balcoanelor și logiilor la bloc se face pe bază de notificare, nu de autorizație de construire. Codul nu explică expresia, așa că merită întrebat la urbanism ce se cere. Regula nu se aplică blocurilor din zone construite protejate sau din zona de protecție a monumentelor istorice.

Notificarea este un formular depus la primărie înainte de lucrare, cu un proiect simplificat semnat de arhitect și ingineri, plus taxele legale. Primăria are 15 zile lucrătoare să ceară clarificări, să ceară autorizație sau să respingă notificarea. Dacă nu răspunde, aprobarea e tacită, iar lucrarea poate începe după încă 15 zile calendaristice.

Peretele spre cameră: întâi expertiza tehnică

Codul nu tratează separat scoaterea peretelui sau a parapetului (zidul de sub fereastră) dintre balcon și cameră. Pe notificare se pot modifica însă doar pereții fără rol de rezistență, lucru pe care îl stabilește o expertiză tehnică. Când lucrarea atinge structura blocului, e nevoie de autorizație de construire, pe baza unui proiect cu releveu (planul exact al apartamentului) și cu expertiză tehnică (articolele 282 și 285).

Lucrările făcute fără notificare se sancționează cu amendă de la 5.000 la 50.000 de lei. Pentru cele fără autorizație de construire sau de regularizare, amenda este de la 50.000 la 1.000.000 de lei, în funcție de gravitate și de efectul asupra vecinilor (articolul 357). Amenzile se aplică și persoanelor fizice.

Ce are de făcut un proprietar din Sibiu

Cine a închis deja balconul fără acte trebuie să ceară autorizație de regularizare, pe baza unor expertize tehnice. Închiderea balcoanelor fără extindere pe domeniul public intră în regimul obișnuit de regularizare. Unirea balconului cu camera nu apare pe această listă. Dacă primăria o încadrează la alte lucrări, cererea se poate depune doar până la 25 august 2027, cu taxe de zece ori mai mari, termen prezentat și primarilor din județ în septembrie. După această dată, primăria poate desființa lucrările neautorizate, pe cheltuiala proprietarului.

Pașii, pe scurt:

verifică în actele apartamentului dacă balconul a fost închis cu autorizație;

dacă nu, cere la urbanism lista actelor pentru regularizare;

dacă s-a scos peretele spre cameră, comandă întâi o expertiză tehnică;

dacă abia vrei să închizi balconul, depune notificarea înainte de a începe;

dacă blocul e aproape de centrul istoric, întreabă dacă se află într-o zonă protejată.

În municipiul Sibiu, actele se depun la urbanism, în Primăria Sibiu, iar documentele cerute pentru autorizații sunt listate pe portalul e-administrație. Impozitul pe locuință îl stabilește și îl încasează Direcția Fiscală Locală Sibiu. Primăria a propus în octombrie două comisii noi, cerute de Cod, pentru autorizări mai rapide.

În anii trecuți, puțini sibieni au urmat procedura: în 2020 și 2021, doar șapte balcoane au fost închise legal în oraș.

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