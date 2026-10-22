Înaintea meciului Muscelul Aro Câmpulung – Inter Sibiu se va ține un moment de reculegere în memoria lui Florin Cotora, stins din viață la doar 53 de ani.

Programat vineri, de la ora 15.00, la Câmpulung, meciul de Liga 3, Muscelul Aro – Inter Sibiu va avea un moment special la start.

Reprezentanții celor două cluburi au stabilit ca înaintea jocului din etapa a 10-a a Ligii 3 să fie ținut un moment de reculegere, în memoria fostului portar al Interului Sibiu, Florin Cotora. Acesta a fost înmormântat joi, la Sibiu, iar la funeralii au participat și conducătorii lui Inter Sibiu.

Inter Sibiu merge la Câmpulung după două înfrîngeri consecutive și țintește o victorie care să o readucă aproape de locurile de play-off în Seria 2.

După 9 etape, echipa sibiană este pe locul 5, cu 15 puncte.

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