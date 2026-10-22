Pe scurt: După luni de tensiuni, Italia și Spania revin la libera circulație între cele două țări, cu accent pe cooperarea în materie de securitate.

Italia și Spania au convenit să elimine controalele la frontieră impuse reciproc cetățenilor, punând capăt unei dispute diplomatice care a durat trei luni. Anunțul a fost făcut de Ministerul de Interne de la Roma, potrivit HotNews.ro.

Ministerul italian a precizat că decizia a fost luată după o evaluare atentă a situației și va fi însoțită de măsuri suplimentare de schimb de informații între cele două țări, pentru a asigura securitatea spațiului Schengen comun.

„Decizia, luată în urma unei evaluări atente a situației, va fi însoțită de măsuri sporite de schimb de informații, pentru a asigura securitatea deplină a spațiului Schengen comun”, a transmis instituția.

Disputa a început pe 31 iulie 2026, când guvernul de dreapta al Italiei a suspendat acordurile privind libera circulație la frontieră cu Spania. Autoritățile italiene au motivat măsura prin dorința de a preveni ca migranții care ajung în enclava spaniolă Ceuta să poată călători mai departe pe teritoriul italian.

Ca reacție, Madridul a introdus la rândul său controale pentru cetățenii italieni, calificând decizia Romei drept „nedreaptă, contrară intereselor Uniunii Europene și discriminatorie față de populația Spaniei”.

În ultimele trei luni, controalele au fost prelungite de ambele părți, pe fondul unor tensiuni diplomatice fără precedent între cele două țări în ultimii ani. Deși Italia și Spania nu au o frontieră terestră comună, restricțiile s-au aplicat în principal la sosirile pe aeroporturi.

Ministerul de Interne de la Roma a subliniat că revenirea la libera circulație va fi monitorizată printr-o cooperare mai strânsă în materie de securitate, pentru a preveni eventuale riscuri legate de migrație și pentru a proteja integritatea spațiului Schengen.

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