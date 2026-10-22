Ansamblul Folcloric Profesionist „Cindrelul – Junii Sibiului” susține joi, 22 octombrie, un spectacol pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Timișoara, în cadrul Festivalului Național de Folclor „Tradiții la Români”.

Alături de dansatorii și muzicienii ansamblului vor cânta soliștii Robert Târnăveanu și Alina Bîcă. Conducerea muzicală este semnată de Radu Dinescu, iar coregrafia de Silvia Macrea, cu Alesea Sas asistent coregraf.

Festivalul, ajuns la ediția a XIII-a, este organizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș și are loc pe 21 și 22 octombrie. Junii Sibiului vor fi pe scenă alături de Ansamblul „Banatul”, cu care au o prietenie veche. Biletele se vând pe eventim.ro.

Nu este prima prezență a sibienilor la acest festival: anul trecut, Junii Sibiului au fost oaspeți de onoare la „Tradiții la Români”, când Ansamblul „Banatul” își sărbătorea cei 55 de ani de existență.

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