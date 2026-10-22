Pe scurt: Un expert IT din Sibiu susține că adolescenții citesc mult și nu depind doar de AI, contrar percepției generale. Cursurile gratuite de la Biblioteca ASTRA au scos la iveală interesul real pentru lectură.

Liceenii din Sibiu citesc mai mult decât își imaginează adulții și nu se bazează exclusiv pe inteligența artificială pentru a dobândi cunoștințe, potrivit lui Ciprian Cândea, director executiv al unei companii de software din Sibiu.

Acesta a susținut trei cursuri gratuite despre AI pentru adolescenți la Biblioteca Județeană ASTRA și a vorbit despre experiența sa joi, 22 octombrie 2026, pentru AGERPRES.

Ciprian Cândea a declarat că adolescenții sunt mai atenți și mai bine documentați decât presupun adulții, bazându-se pe experiența organizării unui concurs regional de informatică de peste 30 de ani.

„În fiecare an vedem zeci de elevi care vin la concurs și sunt foarte, foarte orientați, documentați. Cu siguranță nu folosesc doar AI. Cu siguranță citesc mult pentru a dobândi atâtea cunoștințe”, a afirmat acesta.

El a explicat că nivelul de pregătire al participanților este unul dintre motivele pentru care compania continuă să investească în organizarea concursului. Deși nu poate generaliza observațiile sale, Cândea consideră că experiența este relevantă pentru județul Sibiu și arată că liceenii citesc mai mult decât își imaginează adulții.

Expertul a atras atenția asupra riscurilor generate de utilizarea necritică a inteligenței artificiale.

„Pericolul e că nu vezi critic, nu citești, repostezi, celălalt înțelege într-un alt fel sau generezi un text cu AI. Zici ‘pare OK, îi dau drumul’, că e rapid, sună bine, dar, de fapt, declanșezi o suită de situații care pot deveni un pericol pentru altcineva”, a explicat Cândea.

El a relatat că problemele apar inclusiv în relația dintre cetățeni și instituții, atunci când comunicările generate cu AI sunt trimise fără a fi verificate.

Ciprian Cândea a povestit că a primit personal astfel de comunicări greșite, ale căror erori au fost descoperite abia după deplasarea la instituție, ceea ce a însemnat timp pierdut pentru clarificarea situației.

Acesta a mai menționat și un caz relatat în presă, în care folosirea unui asistent AI pentru redactarea răspunsurilor la e-mailuri a dus la un conflict comercial între două companii.

Una dintre persoanele implicate conectase contul de e-mail la un astfel de instrument pentru a gestiona mai rapid un volum mare de corespondență.

„Comoditatea asta poate genera dezastre”, a avertizat el.

Un alt exemplu discutat la cursul pentru adolescenți de la Biblioteca Județeană ASTRA a fost cel al alertei privind prezența unui urs în municipiul Câmpina. Locuitorii au fost avertizați prin sistemul RO-ALERT în urma unei sesizări la 112, bazate pe o fotografie generată cu inteligența artificială și redistribuită între mai multe persoane, deși ursul din imagine avea cinci picioare.

Verificările autorităților au arătat că nicio persoană din zonă nu văzuse animalul pe stradă.

Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2026, despre experimentul la care au participat 200 de liceeni din Sibiu, testând ochelari care simulează efectele consumului de droguri.

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