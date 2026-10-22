Mediașul are un nou spațiu de joacă și fitness pe strada Tomis / foto

Pe scurt: Copiii și părinții din Gura Câmpului au la dispoziție un spațiu de joacă nou, iar adulții pot folosi 10 aparate de fitness în aer liber. Primăria cere locuitorilor să protejeze investiția.

Primăria Municipiului Mediaș a anunțat finalizarea lucrărilor de reamenajare a unui nou loc de joacă și a unei zone de fitness în aer liber pe strada Tomis, în Cartierul Gura Câmpului.

Potrivit comunicatului transmis de instituție, perimetrul a fost dotat cu echipamente moderne și certificate, menite să asigure siguranța copiilor și să ofere un spațiu atractiv pentru petrecerea timpului liber.

În noul spațiu de joacă au fost instalate un complex multifuncțional, leagăn, balansoar, cățărătoare și o platformă rotativă. Toate aceste dotări sunt destinate să răspundă nevoilor celor mici, oferind variante diverse de joacă și mișcare în aer liber.

Zona de fitness a fost echipată cu 10 aparate moderne, concepute pentru a încuraja activitatea fizică și un stil de viață sănătos în rândul comunității. Aceste echipamente sunt accesibile tuturor locuitorilor din cartier, indiferent de vârstă, și pot fi folosite gratuit.

Primăria Mediaș precizează că spațiul a fost amenajat cu scopul de a oferi familiilor din zonă un mediu curat, modern și prietenos, unde să poată petrece timpul liber în siguranță. Investiția face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a spațiilor publice din oraș.

„În paralel cu dezvoltarea structurii rutiere din oraș, continuăm și amenajarea locurilor de joacă din oraș și a parcurilor, acolo unde este nevoie. Astăzi suntem în Cartierul Gura Câmpului, pe strada Tomis. Aici, colegii mei au recepționat un nou loc de joacă. Îmi place să cred că este pe placul copiilor și, nu în ultimul rând, și pe placul părinților”, a declarat Gheorghe Roman, primarul municipiului Mediaș.

Primăria face un apel către toți cetățenii să păstreze noile dotări în stare bună și să protejeze investițiile realizate în beneficiul comunității.

Reprezentanții administrației locale subliniază importanța implicării locuitorilor în menținerea curățeniei și a funcționalității echipamentelor.

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