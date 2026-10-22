Ministrul Educației, Sorin Costreie, vrea să ceară vineri, în ședința de Guvern despre rectificarea bugetară, 1.000 de posturi noi de paznici pentru școlile din toată țara. Anunțul vine după atacurile cu arme albe din ultimele zile de la Bistrița și Pitești.

„Chiar mâine vrem să cerem suplimentarea numărului de paznici, cu o mie de posturi în toată țara”, a declarat joi, 22 octombrie, ministrul, într-un interviu pentru Euronews preluat de Edupedu. Costreie a spus că paznicii ar merge în „locuri cheie”, că este „o primă măsură foarte rapidă” și că încă nu a discutat propunerea cu premierul. Despre rezultat, a spus: „Vom vedea”.

Ministrul nu a precizat cât ar costa cele 1.000 de posturi și nici din ce buget ar fi plătite.

Mai mulți consilieri școlari

A doua măsură anunțată de Costreie este creșterea numărului de consilieri școlari și de profesori de sprijin. Potrivit datelor ministerului, în anul școlar 2025–2026 sunt aproximativ 3.500 de consilieri pentru circa 2,2 milioane de elevi.

Propunerea vine în aceeași zi cu atacul de la Colegiul Tehnic „Armand Călinescu” din Pitești, unde un elev de 15 ani a rănit un coleg cu un obiect tăietor și a lovit un altul. Cu trei zile înainte, la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița, o profesoară și doi elevi fuseseră răniți într-un alt atac.

Câte școli au paznic? Ministerul nu știe

Ministerul Educației nu ține o evidență a paznicilor din școli. După descentralizare, paza unităților de învățământ a trecut în grija primăriilor, iar multe au redus-o sau au renunțat la ea din lipsă de bani. Președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hăncescu, estimează că doar „5% din școli au pază”. Cifra este o estimare a sindicatului, nu o statistică oficială.

Ce se știe despre paza școlilor din Sibiu

Nici pentru județul Sibiu nu există o situație publică a școlilor care au paznic. Ca peste tot în țară, paza depinde de primării și de bugetele școlilor.

În Sistemul electronic de achiziții publice (SICAP) apar contracte de pază încheiate direct de unele școli din municipiu. În februarie 2024, Școala Gimnazială nr. 8 Sibiu a cumpărat servicii de pază de 39.072 de lei, iar Școala Gimnazială nr. 13 Sibiu, servicii de 58.628 de lei, ambele de la firma VMV Security. Datele din SICAP nu arată însă câte dintre cele aproximativ 200 de unități de învățământ din județ au astăzi un paznic.

În lipsa pazei, prevenția în școlile din județ o fac mai ales polițiștii Biroului Siguranță Școlară din IPJ Sibiu, care organizează periodic controale în școli și în jurul lor, împreună cu jandarmii.

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