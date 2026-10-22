Pe scurt: David Popovici preferă să conducă un Audi A3 vechi, deși a primit două mașini noi de la Ion Țiriac pentru performanțele sale olimpice. Decizia sa a stârnit reacții în lumea sportului.

David Popovici, primul campion olimpic al natației masculine din România, a explicat de ce nu folosește mașinile primite de la Ion Țiriac după Jocurile Olimpice de la Paris.

Sportivul a primit două automobile Hyundai, modelele Ioniq 5 și Bayon, în valoare totală de aproximativ 72.500 de euro, ca recompensă pentru medaliile de aur la 200 de metri liber și bronz la 100 de metri liber, potrivit Libertatea.

Deși mașinile au fost personalizate special pentru a marca succesul de la Paris, Popovici a ales să nu le folosească în traficul din București. Motivul principal invocat de sportiv este dorința de a rămâne discret și de a evita atenția excesivă.

„Nu pot să o conduc pentru că atrage prea mult atenţia, aşa că prefer să conduc maşina mea obişnuită. O maşină care se pierde mult mai repede în mulţime. Eu conduc un Audi A3, vechi de 10 ani. Mai merg şi cu autobuzul. Mă bucur că acum am ocazia să spun că am o maşină complet obişnuită, un Audi cu 105 cai putere!”, a declarat David Popovici

După succesul olimpic, Popovici și-a achiziționat și un Porsche Spyder, o mașină de lux evaluată la aproximativ 120.000 de euro. Această alegere a stârnit discuții și critici din partea unor reprezentanți ai sportului românesc, care au considerat cheltuiala nepotrivită pentru un tânăr sportiv.

În apărarea lui David Popovici a intervenit Ion Țiriac, cunoscut colecționar de mașini, care a subliniat că sportivul are dreptul să își gestioneze banii după bunul plac.

„E un mare sportiv şi mi s-a părut, până acum, şi un mare om, cu picioarele pe pământ, la locul lui, campion olimpic, cu record mondial. Ce face el cu banii e treaba lui. Porsche, după câte sunt eu informat, l-au făcut reprezentantul lor de imagine pentru această maşină. Porsche, Popovici, se potriveşte oarecum ca nivel de înălţime. Dacă cineva îl critică… nu ştiu ce scandal este. Se scriu lucruri care nu au legătură cu realitatea!”, a declarat Ion Țiriac.

Ora de Sibiu a scris, în septembrie 2025, despre David Popovici pe Transfăgărășan, cu Porsche-ul de 150.000 de euro, după ce sportivul și-a făcut timp pentru o escapadă pe celebrul drum, la scurt timp după dubla de aur obținută la Campionatul Mondial de înot din Singapore.

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