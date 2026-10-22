MPI Magnesium ia în calcul să reducă drastic perimetrul de exploatare a magneziului de la Rășinari: de la 915 la mai puțin de 100 de hectare / video

Compania MPI Magnesium analizează posibilitatea reducerii semnificative a perimetrului de exploatare a magneziului din zona Rășinari, de la 915 hectare la mai puțin de 100 de hectare. Anunțul a fost făcut de Andrei Degeratu, directorul general al companiei, la „Interviurile Ora de Sibiu”. Măsura ar urma să răspundă unor preocupări exprimate de administrația locală privind suprafața mare inclusă în licența de exploatare.

Proiectul de exploatare a magneziului din Valea Dobra a provocat numeroase controverse, inclusiv în privința suprafeței de teren vizate de licența obținută de companie în septembrie 2026.

Invitat la emisiunea realizată de Dragoș Popescu, redactorul-șef al Ora de Sibiu, Andrei Degeratu a explicat că reprezentanții societății au discutat cu autoritățile locale despre posibilitatea restrângerii perimetrului.

„Sunt niște lucruri pe care le-am înțeles din discuțiile cu cei de la Rășinari, referitor la acel perimetru care este de 915 hectare, și pentru ei cred că s-ar crea un blocaj pentru o perioadă lungă de timp”, a declarat directorul general.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Suprafața ar urma să scadă sub 100 de hectare

Potrivit lui Degeratu, compania este dispusă să modifice limitele perimetrului, dar o asemenea decizie trebuie analizată și aprobată de autoritatea competentă în domeniul resurselor minerale.

„Asta nu este neapărat decizia Primăriei. Este vorba și de resursele care au fost omologate și înregistrate la ANRM, pentru că, normal, trebuie să nu afectăm programul, că altfel este mai complicat, dar probabil că vorbim undeva la sub 100 de hectare”, a explicat Andrei Degeratu.

CITIȚI ȘI: Ce se întâmplă cu exploatarea magneziului de la Rășinari. Șeful MPI Magnesium, la „Interviurile Ora de Sibiu” – VIDEO

Întrebat despre dimensiunea reducerii, acesta a precizat că ar fi vorba despre o suprafață de peste nouă ori mai mică decât cea actuală.

Directorul general a declarat că firma și autoritățile locale au solicitat clarificări instituției competente și că au fost începute demersurile necesare.

Reducerea perimetrului nu este însă o decizie finalizată, ci o variantă analizată de companie.

Cariera propriu-zisă ar urma să ocupe aproximativ șapte hectare

Andrei Degeratu a explicat că suprafața inclusă într-o licență de exploatare nu trebuie confundată cu suprafața ocupată efectiv de carieră.

Potrivit planurilor prezentate de directorul MPI Magnesium, exploatarea de suprafață ar urma să fie realizată în trepte, pe o suprafață de aproximativ șapte hectare.

„Cea din Rășinari are cinci trepte la nivelul anului 20 și, ca suprafață, undeva în jur de două sute și ceva de metri pe 300 de metri. Undeva la șapte hectare”, a explicat Degeratu.

Prin urmare, cele 915 hectare reprezintă perimetrul concesionat, nu suprafața pe care compania susține că intenționează să o transforme integral în carieră.

Rămâne de stabilit, prin documentațiile tehnice și de mediu, ce suprafețe ar urma să fie afectate de exploatare și de infrastructura aferentă.

Proiectul a stârnit nemulțumiri la Rășinari

Discuțiile privind suprafața vizată au loc în contextul protestelor organizate în comună împotriva exploatării magneziului.

Primarul Bogdan Bucur a prezentat anterior poziția administrației locale, explicând că obținerea licenței de exploatare nu înseamnă că lucrările pot începe automat.

Mineral Proiect Invest a obținut licența pentru exploatarea rocilor magnezitice din Valea Dobra prin Ordinul nr. 529 din 3 septembrie 2026, publicat în Monitorul Oficial la 7 septembrie.

Licența a fost acordată pentru o perioadă inițială de 20 de ani, însă realizarea proiectului depinde în continuare de obținerea documentelor și autorizațiilor necesare.

În paralel, localnicii se pregătesc pentru referendumul din 8 noiembrie, la care vor fi consultați în privința exploatărilor miniere pe teritoriul comunei Rășinari.

Comentarii