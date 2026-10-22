O altfel de oră de sport la Colegiul „Octavian Goga”: elevii au învățat bazele Calisthenics-ului de la profesioniști / foto

Elevii Colegiului Național „Octavian Goga” din Sibiu au avut parte de o oră de educație fizică atipică și plină de energie în cadrul programului „Școala Altfel”. Din dorința de a le oferi tinerilor o nouă perspectivă asupra mișcării, profesoara Alexandra-Gabriela Dașovă a colaborat cu Asociația Club Sportiv FLUX – Street Workout Team Sibiu pentru a aduce antrenamentele de calisthenics direct în sala de sport a școlii.

Activitatea, intitulată „Mișcare pentru sănătate – Introducere în Calisthenics”, a avut ca scop principal familiarizarea elevilor cu antrenamentele care folosesc exclusiv greutatea propriului corp. Sub îndrumarea specialiștilor, tinerii au descoperit importanța posturii și au învățat execuția corectă a unor exerciții fundamentale, precum flotarea, genuflexiunea și plank-ul.

„Din partea comunității FLUX au participat președintele asociației, Florentin Cismaru-Băcanu, vicepreședintele Sabo Rareș Constantin, precum și membrii Eduard Lungu, practicant de calisthenics, și Robert Muntean. Aceștia au lucrat direct cu elevii și au susținut demonstrații de calisthenics și street workout. Activitatea a fost coordonată de mine”, a spus Alexandra-Gabriela Dașovă, profesor de educație fizică și sport la Colegiul Național „Octavian Goga” Sibiu și, totodată, membră a comunității FLUX.

Băieții de la FLUX au interacționat direct cu elevii, le-au corectat mișcările și au încununat activitatea cu o serie de demonstrații spectaculoase de calisthenics și street workout, menite să îi motiveze pe tineri să adopte un stil de viață activ.

Profesoara Alexandra-Gabriela Dașovă a demonstrat astfel că educația fizică poate fi reinventată și adaptată la tendințele sportive care atrag noile generații.

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