Pe scurt:
Epava submarinului U-672 a fost identificată datorită unei erori de coordonate, iar toți cei 52 de membri ai echipajului au supraviețuit atacului din 1944.
Un submarin german care a dispărut în timpul celui de-al Doilea Război Mondial a fost descoperit după 82 de ani în largul coastei statului Devon, potrivit Mediafax.
Submarinul U-672 a fost găsit la o adâncime de aproximativ 70 de metri de o echipă de scafandri din Portland, la circa 32 de kilometri în largul coastei Salcombe.
Nava a fost văzută ultima dată în 1944, când a fost atacată de Marina Regală a Marii Britanii și lovită de HMS Balfour. Toți cei 52 de membri ai echipajului au supraviețuit atacului și, inclusiv comandantul, s-au întors în Germania după război.
Descoperirea epavei a fost posibilă după ce scafandrii au identificat caracteristicile individuale ale submarinului. Dominic Robinson, unul dintre scafandri, a declarat: „Odată ce am început să ne mișcăm în jurul lui și am început să văd caracteristicile individuale știam că vom obține înregistrarea video necesară pentru a-l identifica, așa că am fost foarte mulțumit de asta”.
Potrivit istoricului german Axel Niestle, specialist în submarine și în cel de-al Doilea Război Mondial, o „eroare neintențională” din documentele Marinei Regale a plasat epava la aproximativ 74 de kilometri de locația sa reală. Această greșeală a făcut ca submarinul să nu fie găsit până acum.
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