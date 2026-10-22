Felicia Kopan, o tânără din Mediaș care are un atelier de ceramică, a povestit într-un clip pe TikTok cum ea și soțul ei au descoperit camere video ascunse în prizele camerei în care fuseseră cazați, la o cabană unde îi invitaseră niște prieteni. Clipul, publicat marți seară, are aproape 680.000 de vizualizări.

„De ce fac acest videoclip? Pentru a trage un semnal de alarmă, ce ți se poate întâmpla și la ce să fii atent”, își începe ea povestea.

O dublă de priză care filma patul

Cei doi fuseseră invitați la un eveniment de familie al unor prieteni, la o cabană. După ce s-au cazat, soțul ei a observat o dublă de priză, adică un adaptor care face dintr-o priză două, băgată în priza din fața patului.

„Nu era o dublă normală, era un dispozitiv video și audio încorporat în acea dublă. Acest dispozitiv filma full HD”, povestește Felicia.

În baie au găsit un al doilea dispozitiv, la fel, în priza din fața dușului. Au căutat apoi în toate camerele cabanei, aproximativ 15, și au mai găsit unul, într-o cameră în care erau cazate două fete.

Cardurile de memorie rupte

Soțul ei a scos cardurile de memorie din dispozitive, ca să vadă cine le montase. Potrivit Feliciei, cardurile au ajuns în mâna unuia dintre prietenii care organizaseră evenimentul și au fost rupte înainte ca ei să apuce să vadă ce era pe ele. „Nu se rupe singur niciodată, nici dacă îl bagi în buzunar”, spune ea.

În seara aceea nu au chemat poliția, ca să nu strice petrecerea gazdelor. „Pot să zic că am fost destul de naivi”, recunoaște tânăra. Au plecat a doua zi.

„A recunoscut că el este persoana care a pus acele dispozitive”

Ulterior, cei doi au mers la poliție cu toate dovezile: dispozitivele și cardurile rupte. Felicia spune că, după ce a aflat de plângere, prietenul a venit la ei și a recunoscut că el montase camerele, în camera lor și în cea a fetelor. Explicațiile lui au fost, în cuvintele ei, „niște motive absurde, niște minciuni”.

„Nu, n-o să ne retragem nicio plângere”, spune Felicia. Ea le-a cerut ajutorul și sfatul celor care au trecut prin situații asemănătoare.

Unde pot fi ascunse astfel de camere

Tânăra avertizează că astfel de camere, cu tot cu microfon, nu se ascund doar în duble pentru prize. Pot fi montate și în încărcătoare de telefon sau în dispozitivele care pulverizează automat parfum în cameră.

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