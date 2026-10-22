Vârstnicii din cele cinci cămine din municipiul Sibiu și din zona metropolitană vor asculta joi și vineri, 22 și 23 octombrie, povestea muzicală „Petrică și Lupul” de Serghei Prokofiev, cântată live de cvintetul de suflători Thalia Winds, anunță Primăria Sibiu.
Spectacolele durează aproximativ 45 de minute fiecare și fac parte din proiectul comunitar „Povești muzicale”, ajuns la a treia ediție. Proiectul este organizat de Asociația Culturală Music-On Sibiu și cofinanțat de Primăria Sibiu prin programul Agenda Comunității.
Thalia Winds este un ansamblu de cinci muzicieni care cântă la instrumente de suflat. „Petrică și Lupul”, compusă de Prokofiev în 1936, este una dintre cele mai îndrăgite lucrări de muzică clasică, construită astfel încât fiecare personaj al poveștii să aibă propriul instrument.
Reprezentațiile au fost gândite special pentru publicul vârstnic: o naratoare îi poartă pe spectatori prin poveste, iar instrumentele sunt prezentate pe rând.
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